昼には完売!? 車が次々と吸い込まれていく千葉の「昭和レトロなドライブイン」の正体が最高すぎた！

高度経済成長期のマイカーブームとともに激増した街道沿いの「ドライブイン」は、現在ではその役割を「道の駅」やサービスエリアに譲り、全国で200店舗程度にまで減少しているといわれています。

その一方、現存するドライブインは、素朴ながらも温かみのある料理や独自のサービスによって、多くのファンから根強く支持されているのです。

【画像】超美味そう！ これが千葉の最高過ぎる「昭和レトロなドライブイン」の正体です！ 画像で見る（30枚以上）

千葉県千葉市と茂原市をむすぶ、茂原街道沿いに位置する「草刈ドライブイン」は、大正時代から続く「くず餅屋」をルーツとする“昭和のドライブイン”。赤系色の看板で彩られた店舗は、のどかな風景と調和しつつ、ひと際目を惹く存在になっています。

そして、大きく「くず餅」と書かれたド派手な看板は、まるで「PIT-IN」のサインボードのように、道行くクルマを駐車スペースへと誘導します。

次々にピットインしてくるドライバーのお目当ては、文字どおりの“看板”メニューである「くず餅」です。

●【滞在時間ほぼ1分】客が秒で去っていく!?

くず餅の販売は朝の9時30分から始まり、売り切れ次第終了。早い日にはお昼ぐらいに完売になるそうで、それを知っている人々が我先にとピットインしてくるのです。

同店と常連さんによる“ピット作業”は、実にスムーズかつクイックです。ほとんどのドライバーは慣れた様子で前向きにすっと駐車し、くず餅の袋を手にした後は、素早く向きを変えてピットアウトしていきます。

ピット作業の平均時間は1分にも満たず、駐車スペースにも余裕があるケースが多いので、「あんまり繁盛してないのかな……」といった勘違いを誘発するかもしれません。

この日は午前11時にオープンする「食堂」に合わせつつ、少し早めの10時40分ぐらいにピットイン。時間的には急いで購入する必要もなかったものの、まずは名物の「くず餅」を確実にゲットしておきます。

くず餅は「4枚入り（650円）」と「8枚入り（1300円）」が用意されていて、4枚入りでも重さズッシリ。くず餅が収められた袋は、指だけでなく、手でしっかり受け取ることをオススメしておきます。

●【最高かよ】常連さんとの会話も心に沁み渡りすぎた

店の外にある木製のベンチに腰を下ろし、常連さんのご夫婦と世間話をしながら「食堂」のオープンを待ちます。

聞けば、人生の大先輩であるこのご夫婦は、若かりし頃に当時の価格で100万円以上した一眼レフ＆各種レンズとともに、クルマで日本縦断の旅を楽しんだそうです（素敵）。

向かって右手に入口がある食堂は、パイプ椅子のテーブル席と小上がりの座敷席で構成されています。ほどなくして“2番乗り”で入店すると、エプロン姿のお母さまに、座る席をそっと指定されました。

さすがは繁盛店らしく、オペレーションの効率化を図っているようです。

メニューはテーブル上には無く、天井付近の壁に掲げられています。

●【いざ実食】完璧すぎるランチが爆誕した

事前のリサーチで「もつ煮定食（750円）」に惹かれていたものの、そのままだと芸が無い気もしたので、単品の「もつ煮（500円）」＋「チャーハン（750円）」の“和中折衷”ランチをアレンジしてみました。

オーダー後、常連さんのご夫婦と世間話を続けていると、思わず「完璧やん！」と自画自賛したくなるお盆が到着しました。

もっちりホロホロの「チャーハン」は、空きっ腹にもやさしく染み入る、素朴な味わいです。

そして、付け合わせのスープは醤油仕立て、具だくさんの「もつ煮」は味噌仕立て。そう、醤油←→味噌の“味変チャーハン”まで楽しめるのです。やっぱり完璧だ……。

ちなみに食堂でいただく「くず餅一皿（350円）」は、日本茶とのセットになっているようです。

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給油（食事）を済ませ、お土産の「くず餅」を忘れずに持ったら、自宅に向かってピットアウト。たっぷりのきな粉と白蜜をかけたプルプルのくず餅は、ドライブの疲れを吹き飛ばすとともに、心身を浄化してくれるような味わいでした。

皆さんもクルマやバイクで市原方面を訪れる際には、草刈ドライブインに“ピットイン”してみてはいかがでしょう。