「りくりゅう」ことフィギュアスケートのペアでミラノ・コルティナ五輪金メダルの三浦璃来、木原龍一（木下グループ）組が１７日、連名で引退を表明し、早朝の列島に衝撃が走った。

三浦と木原はともにインスタグラムを更新し、「「この度、三浦璃来・木原龍一は今シーズンをもちまして現役を引退することを決断しました」と報告。「競技人生には区切りをつけますが、私たちはやり切ったという気持ちでいっぱいで、悔いはありません。これまでのすべてが誇りであり、大切な財産です」と伝えた。

Ｘ（旧ツイッター）のトレンドランクには「ペア引退」「引退発表」「＃りくりゅう」など関連ワードが続々上位に浮上。ネット上では「これからもお２人のご活躍を願っていますね！」「美しいフィニッシュ」「感動をありがとうございました」「寂しいけどこれからの２人の未来を全力応援！」「引き際もお見事です！」「寂しいけどすがすがしい。お疲れ様でした」「りくりゅうの７年の歩みを応援できた事、かけがえのない宝物です」「２人力を合わせて突き進んでいってください！」「これから見れないと思うと悲しくて寂しくて泣きそうです」などと喪失感とねぎらう声が続々と上がっている。