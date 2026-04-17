東京市場　ピボット分析（資源国通貨）
ピボット分析

オージードル
終値0.7161　高値0.7197　安値0.7152

0.7233　ハイブレイク
0.7215　抵抗2
0.7188　抵抗1
0.7170　ピボット
0.7143　支持1
0.7125　支持2
0.7098　ローブレイク

キーウィドル
終値0.5891　高値0.5922　安値0.5882

0.5955　ハイブレイク
0.5938　抵抗2
0.5915　抵抗1
0.5898　ピボット
0.5875　支持1
0.5858　支持2
0.5835　ローブレイク

ドルカナダ
終値1.3704　高値1.3741　安値1.3695

1.3778　ハイブレイク
1.3759　抵抗2
1.3732　抵抗1
1.3713　ピボット
1.3686　支持1
1.3667　支持2
1.3640　ローブレイク