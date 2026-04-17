東京市場 ピボット分析（資源国通貨）
東京市場 ピボット分析（資源国通貨）
ピボット分析
オージードル
終値0.7161 高値0.7197 安値0.7152
0.7233 ハイブレイク
0.7215 抵抗2
0.7188 抵抗1
0.7170 ピボット
0.7143 支持1
0.7125 支持2
0.7098 ローブレイク
キーウィドル
終値0.5891 高値0.5922 安値0.5882
0.5955 ハイブレイク
0.5938 抵抗2
0.5915 抵抗1
0.5898 ピボット
0.5875 支持1
0.5858 支持2
0.5835 ローブレイク
ドルカナダ
終値1.3704 高値1.3741 安値1.3695
1.3778 ハイブレイク
1.3759 抵抗2
1.3732 抵抗1
1.3713 ピボット
1.3686 支持1
1.3667 支持2
1.3640 ローブレイク
ピボット分析
オージードル
終値0.7161 高値0.7197 安値0.7152
0.7233 ハイブレイク
0.7215 抵抗2
0.7188 抵抗1
0.7170 ピボット
0.7143 支持1
0.7125 支持2
0.7098 ローブレイク
キーウィドル
終値0.5891 高値0.5922 安値0.5882
0.5955 ハイブレイク
0.5938 抵抗2
0.5915 抵抗1
0.5898 ピボット
0.5875 支持1
0.5858 支持2
0.5835 ローブレイク
ドルカナダ
終値1.3704 高値1.3741 安値1.3695
1.3778 ハイブレイク
1.3759 抵抗2
1.3732 抵抗1
1.3713 ピボット
1.3686 支持1
1.3667 支持2
1.3640 ローブレイク