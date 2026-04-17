１６日の主要国際商品市況
・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
１バレル＝９４．６９ドル（＋３．４０ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝４８０８．３ドル（－１５．３ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝７８６０．６セント（－８８．５セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝５９８．５０セント（＋４．７５セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４４８．５０セント（－２．７５セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝１１６３．７５セント（－３．２５セント）
・ＣＲＢ指数
３７４．６１（＋２．６１）
出所：MINKABU PRESS
１バレル＝９４．６９ドル（＋３．４０ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝４８０８．３ドル（－１５．３ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝７８６０．６セント（－８８．５セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝５９８．５０セント（＋４．７５セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４４８．５０セント（－２．７５セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝１１６３．７５セント（－３．２５セント）
・ＣＲＢ指数
３７４．６１（＋２．６１）
出所：MINKABU PRESS