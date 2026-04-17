・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
　１バレル＝９４．６９ドル（＋３．４０ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
　１トロイオンス＝４８０８．３ドル（－１５．３ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
　１トロイオンス＝７８６０．６セント（－８８．５セント）
・シカゴ小麦先物期近
　１ブッシェル＝５９８．５０セント（＋４．７５セント）
・シカゴコーン先物期近
　１ブッシェル＝４４８．５０セント（－２．７５セント）
・シカゴ大豆先物期近
　１ブッシェル＝１１６３．７５セント（－３．２５セント）
・ＣＲＢ指数
　３７４．６１（＋２．６１）

出所：MINKABU PRESS