１６日の米株式市場の概況、ＮＹダウ１１５ドル高 ナスダック１２連騰で連日最高値 １６日の米株式市場の概況、ＮＹダウ１１５ドル高 ナスダック１２連騰で連日最高値

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１６日の米株式市場では、ＮＹダウが前日比１１５．００ドル高の４万８５７８．７２ドルと反発した。中東情勢を巡るニュースに市場の関心が集まるなか、台湾積体電路製造（ＴＳＭＣ）＜TSM＞の１～３月期決算と４～６月期の業績予想が市場のコンセンサスを上回る内容となったことが投資家心理を上向かせる要因となった。ナスダック総合株価指数は連日で最高値を更新した。



ベライゾン・コミュニケーションズ＜VZ＞やＩＢＭ＜IBM＞が買われ、オラクル＜ORCL＞やシエナ＜CIEN＞が株価水準を切り上げたほか、ＰＰＧインダストリーズ＜PPG＞が堅調。ヒムズ＆ハーズ・ヘルス＜HIMS＞とボイジャー・テクノロジーズ＜VOYG＞、ポラリス＜PII＞が大幅高となった。半面、ボーイング＜BA＞とメルク＜MRK＞が冴えない展開。チャールズシュワブ＜SCHW＞やアボット・ラボラトリーズ＜ABT＞が下値を探った。



ナスダック総合株価指数は８６．６８ポイント高の２万４１０２．７０と１２日続伸した。マイクロソフト＜MSFT＞がしっかり。ペプシコ＜PEP＞やラドネット＜RDNT＞が値を上げ、アドバンスト・マイクロ・デバイセズ＜AMD＞が急伸した。一方、アップル＜AAPL＞やエヌビディア＜NVDA＞が軟調推移。クイデルオーソ＜QDEL＞が急落した。



出所：MINKABU PRESS