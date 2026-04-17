アップルの「iPhone 18 Pro」では新色の「ディープレッド」が登場する可能性が高まっています。

Weiboで活動するDigital Chat Station氏によれば、アップルの競合ブランドはディープレッドのAndroidスマートフォンのプロトタイプを開発しているとのこと。この動きは、iPhone 18 Proにも同色が存在する傍証と同氏はみています。

ただし、ディープレッドが今後のトレンドとしてAndroidスマートフォンに採用されるだけなのかもしれません。しかし、もしそうならアップルを含めて複数の企業が同色を採用する可能性も考えられます。

別のリークアカウントのInstant Digital氏は、iPhone 18 Proにはブラックがないと報告しています。

現行モデルの「iPhone 17 Pro」のオレンジは、正直好みが分かれる色であることも確か。ディープレッドのモデルが実現したら、iPhoneユーザーがどんな反応を見せるのか楽しみです。

Source: Digital Chat Station via MacRumors

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