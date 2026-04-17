Meta（メタ）のスマートグラス「Ray-Ban Meta」への搭載が噂されている顔認識機能について、抗議の声が寄せられています。

アメリカ自由人権協会など70以上の公民権団体は、Ray-Ban Metaの顔認識機能の開発中止を求める書簡をMetaに提出しました。主な懸念は以下の2つです。

顔認識機能への懸念

「Name Tag」と呼ばれる機能では、メガネを向けた相手をSNSアカウントなどから特定できるとされています。公民権団体側はこれがストーカーや法執行機関などに悪用される危険性があると指摘しています。

Metaへの不信感

公民権団体の関心をそらそうとする内部メモが流出したことや、ユーザーの録画動画をAI学習に使用していた問題から、Metaのプライバシーに対する姿勢に強い批判が集まっています。

Metaはこの問題に対して慎重に対応する姿勢を見せています。

Source: Digital Trends

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