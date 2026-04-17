ＪＬＰＧＡツアーを予選から決勝まで独占配信しているＵ−ＮＥＸＴと、デイリースポーツが注目選手を取り上げる連載「推し活応援宣言」。今回は、２０２４年にツアー３勝を挙げてブレークした桑木志帆（２３）＝大和ハウス工業＝を取り上げる。安定したショットと高い総合力が光る実力者が、ファッションやメイクも含めて貫き通す「自分らしさ」をストレートに語った。

◇ ◇

１２日、富士フイルム・スタジオアリス女子オープン最終日。桑木志帆は最終１８番パー４で、２・５メートルのパーパットを流し込んだ。これで前日２４位だった順位は１０位にまでジャンプアップ。大ぶりのサングラスを外して笑顔をはじけさせると、小田亨キャディーとかなり強めの握手を交わした。

今季はまだ未勝利だが、実力は誰もが認める。２０２４年には国内メジャーのツアー選手権リコーカップなど、４日間大会だけで３勝を挙げた。２０２５年はショット全般の力を示す「ボールストライキング」で全体１位、パーオンホールの平均パット数で同１１位と、総合力の高さをデータでも示した。

それだけにかえって、優勝から遠ざかっていることにもどかしさも感じている。「他の選手も勝つために頑張っているし、運もある。でもやっぱり、気持ちの部分は課題」。力みが出ることもあれば、気持ちが守りに入ってしまうこともある。「最終的にはバランスだと思うので、すごく難しい」と模索を続ける。

マインドセットの答えを必死に探しながらも、他の部分を磨くことは忘れない。コーチらと話し合い、コースマネジメント（ホール攻略のための戦略）を突き詰めて考える。ツアー史上でも屈指の難易度だった台湾ホンハイレディースでも６位に入るなど、戦略性が問われる大会での成果が出始めている。

身体のキレを出すために、１５キロもの減量にも成功。セルヒオ・ガルシア（スペイン）を思わせるような深いタメ、低い手元のスイングも日に日に磨かれ、ショットの精度はより高まっている。「やっぱり強い、と思われる選手になりたい。優勝はもちろんなんですが、大事なのは常に上位にいること。精度、再現性を高めたい」と高みを見据える。

実力だけでなく、華やかさも兼ね備えている。富士フイルム・スタジオアリス女子オープン最終日は、好天に鮮やかな赤いウエアをまとった長身が映えた。契約するラウドマウスと人気キャラ、ベティちゃんのコラボウエアには、ファンや選手たちから「かわいい」と称賛の声が集まった。

「おしゃれをするのが好き。周囲の反応以前に、好きだから楽しい。もちろん、パフォーマンスの一環として話題にしてもらって、プロとしての務めを果たせたらというのもありますけど」

生き方も含めてモデルにしているのは女性ラッパーのＬＡＮＡ。意気込む日、悔しい日と、事あるごとに「直線」という曲を聞く。特に「批判の声は称賛への切符」という歌詞に励まされることは多い。

私も彼女のように自分を貫き通したい。金髪やファッション、メイクを参考にするのは、単純なおしゃれだけでなく、生き方を重ね合わせたいという強い思いもあってのことだ。

「目元もまつエクにしたり、自まつ毛にしたりと何周もしていますけど、どんな反応があってもいつも『自分がしたいからする』というところは貫いていきたい。結果として、私を知ってくれる方も増えたので、それもいいなと」

ゴルフの総合力は折り紙付き。いずれは優勝という結果もついてくるだろう。だがプロとして、それだけでは満足しない。レーダーチャートに「ファッション」「メイク」「話題性」の項目も付け加えて、どでかい多角形のグラフをつくってみせる。桑木は桑木だけのやり方で、新しい時代の女性アスリートのロールモデルになる。

【桑木志帆（くわき・しほ）】

◆ヒロインの背中を追って ２００３年１月２９日、岡山県岡山市生まれ。４歳でゴルフを始める。中学３年、高校１年時に「中国女子アマチュアゴルフ選手権」を連覇。同じく大会を連覇した同郷の先輩、渋野日向子の背中も追い、２０２１年にプロテスト一発合格。１２月のＪＬＰＧＡ新人戦加賀電子カップでも優勝した。

◆念願の優勝でブレーク ２０２３年はトップ１０が１０回、うち２位が３回と躍進。一方であと一歩で優勝に手が届かなかったが、２０２４年６月の資生堂レディスで念願の初優勝。シーズン３勝を挙げ、翌２０２５年には全米女子オープン、全米女子プロ、全英女子オープンの海外メジャー３大会にも出場した。