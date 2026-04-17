17日の午前中は、北日本・東日本の広範囲で晴れるでしょう。日中の気温は、関東から西日本で21℃から24℃の見込みで、過ごしやすいでしょう。

■全国予報（17日）

きょう（17日）は、春の移動性の高気圧の勢力下で、午前中は北日本・東日本の広範囲で晴れるでしょう。北海道・東北・北陸・関東・東海・近畿の降水確率は、一日を通して10％以下で、雨はなさそうです。一方、中国・四国・九州では、朝から雲の多い天気で、一部地域で雨がぱらつきそうです。

■全国気温（17日予想）

日中の気温は、全国各地で平年を上回りそうです。札幌は今年一番の18℃まであがり、桜の花がほころびはじめそうです。

【日中の予想最高気温・前日差・季節感覚】

秋田は23℃、長野は25℃まであがり、6月並みの陽気となるでしょう。関東〜西日本では、21〜24℃の見込みで、朝はヒンヤリしても日中は過ごしやくなるでしょう。

札幌 18℃（＋2 5月中旬）

秋田 23℃（＋3 6月上旬）

新潟 23℃（＋8 5月下旬）

長野 25℃（＋7 6月上旬）

東京 21℃（−2 4月下旬）

名古屋 22℃（−5 4月下旬）

大阪 24℃（±0 5月上旬）

広島 21℃（−5 4月下旬）

高知 22℃（−6 4月下旬）

福岡 23℃（＋3 5月上旬）

鹿児島 23℃（−3 4月下旬）

■土曜の全国天気（18日）

土曜（18日）は、北日本・東北北部で雨が降るでしょう。東北南部・関東は晴れそうです。北陸・東海・近畿は雲が多めですが、晴れ間はあるでしょう。中国・四国・九州はくもり空が続き、一部では雨となりそうです。土曜の最高気温は、平年を上回るところが多いでしょう。関東〜西日本は22℃から24℃の見込みです。

■日曜の全国天気（19日）

日曜（19日）は、北海道・四国・九州で雲が多めですが、本州各地で青空が広がる見込みです。日曜の最高気温は、5月中旬〜6月中旬のところが多く、東京・名古屋・大阪は26℃まであがりそうです。