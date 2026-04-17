ロッキーズ・菅野智之投手（36）の次回登板が17日（日本時間18日）の本拠・ドジャース戦に決定した。16日（同17日）、MLB公式サイトで発表された。ドジャース・大谷翔平投手（31）にとっては今季初の日本投手との対戦となる。

大谷は昨年9月6日（同7日）、当時オリオールズ所属だった菅野とメジャーで初対戦。2本塁打を放つなどの活躍で、菅野を攻略し、チームを勝利に導いた。前日の同戦では先発・山本由伸が9回2死まで無安打無得点の快投を続けながらも、ホリデーに痛恨のソロ本塁打を浴び、試合にも敗れた。その悪い流れを断ち切る勝利となった。

大谷は現在、48試合連続出塁中。前日15日（同16日）のメッツ戦では打者としてのスタメンを外れ、エンゼルス時代の21年5月28日（同29日）アスレチックス戦以来、5年ぶりに投手のみで出場。日本選手最長となる連続イニング自責点なしを32回2/3まで伸ばし、6回1失点、毎回の10奪三振の好投で今季2勝目を挙げた。

菅野は今季2試合目の登板となった4月5日（同6日）フィリーズ戦で6回4安打1失点と好投し、今季初勝利をマーク。10日（同11日）パドレス戦でも、チームの勝利には結びつかなかったが、6回4安打2失点と安定した投球を続けている。