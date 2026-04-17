『ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー』シリーズのロケット役で知られるブラッドリー・クーパーが、人気犯罪映画『オーシャンズ』シリーズの前日譚映画（タイトル未定）の監督・脚本・主演を務めることが分かった。米ラスベガスで開催中の「CinemaCon 2026」にてワーナー・ブラザースのスタジオ幹部であるマイク・デ・ルカとパム・アブディが発表し、米が報じている。

本作はジョージ・クルーニー＆ブラッド・ピットら共演の『オーシャンズ11』（2001）よりも以前、1960年代のヨーロッパを舞台にしたオリジナルの物語となる見込みで、2022年に第一報が伝えられていた。

クーパーは『バービー』のマーゴット・ロビーとともにすでに演者としてキャスティングされており、『ツイスターズ』（2024）のリー・アイザック・チョンが監督に就任していたが、企画開発の途中で“創造性の相違”が生じ、チョンが監督から。クーパーの名前が新たな監督候補としていたところ、このたび正式に就任した格好だ。

クーパーはロビー率いるLuckyChapとともにプロデューサーも兼務する。タイトルは現時点では未定だが、2027年6月25日の北米公開も決定している。

ロビーはプレゼンテーションにオンライン出演し、「ダニー・オーシャンがラスベガスに足を踏み入れる前に、彼にすべてを教えたのは2人の首謀者、そう彼の両親でした。新作映画では、1962年のモナコグランプリで壮大な強盗を成功させる、全盛期の彼らを目の当たりにすることでしょう」とコメント。どうやら前日譚映画はジョージ・クルーニー扮するダニー・オーシャンの両親がカギとなるようだ。その二人を演じるのがロビーとクーパーということだろうか。続報が待たれる。

『世界にひとつのプレイブック』（2012）『アメリカン・スナイパー』（2014）など俳優として第一線を走り続けてきたクーパーは『アリー/ スター誕生』にて監督デビュー。監督2作目『マエストロ: その音楽と愛と』（2023）、そして2026年4月17日より日本公開の『これって生きてる?』でも監督・脚本・製作・出演の4役をこなしている。

これまでの3作は、親密な人間関係をベースとする、どこか内省的な作風だが、『オーシャンズ』シリーズでは、クーパーの才能が新たな方向に開花することになりそうだ。

『オーシャンズ』シリーズの前日譚映画（タイトル未定）は2027年6月25日に北米公開予定。

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