木原龍一が三浦璃来を高々と持ち上げたミラノ・コルティナ五輪の表彰台

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　ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケートペアで、日本史上初めて金メダルを獲得した三浦璃来、木原龍一（木下グループ）組が１７日、それぞれのＳＮＳで現役引退を発表した。連名で「この度、三浦璃来・木原龍一は今シーズンをもちまして現役を引退することを決断しました。チーム結成当初から応援してくださった皆様、本当にありがとうございました」と、感謝をつづった。

　２０１９年、トライアウトをきっかけにペアを結成した「りくりゅう」。これまで、グランプリファイナルや世界選手権、そしてミラノ五輪で優勝するなど、日本史上初の偉業を数々成し遂げてきた。結成から７年、２人の歩みを振り返る。

　◆「りくりゅう」の歩み

　▽２０１９年８月　７月にトライアウトを受け「りくりゅう」を結成

　▽同１１月　ＧＰシリーズＮＨＫ杯で合計１７９・９４点の５位

　▽同１２月　全日本選手権を１７０・１１点で優勝

　▽２０年２月　四大陸選手権で８位

　▽２１年３月　世界選手権を１８４・４１点で１０位。２２年北京五輪代表枠を獲得

　▽同９月　オータム・クラシックで合計２０４・０６点をマークし国際大会初優勝を飾る。

　▽同１０月　ＧＰシリーズ第１戦スケートアメリカで２０８・２０点の２位となり、日本人選手同士では初のＧＰ表彰台

　▽同１１月　ＧＰシリーズ第４戦ＮＨＫ杯で３位。日本勢１０季ぶりにＧＰファイナルへ進出（大会はコロナ禍により中止）

　▽同１２月　２２年北京五輪代表に内定。全競技を通じて日本勢第１号に

　▽２２年２月４日　北京五輪の団体ＳＰで自己ベストの７４・４５点をマークし４位

　▽同７日　団体フリーも自己ベストの１３９・６０点で２位。日本の銀メダル獲得に貢献

　▽同１９日　日本勢２４年ぶりに進んだフリーで１４１・０４点、合計２１１・８９点とし、日本勢で五輪初入賞となる７位

　▽２２年３月　世界選手権で日本勢過去最高となる銀メダルを獲得

　▽同１０月　ＧＰシリーズ第２戦スケートカナダで、合計２１２・０２点で日本勢初のＧＰ制覇

　▽同１１月　ＧＰシリーズ第５戦ＮＨＫ杯を自己新の２１６・１６点で制し、ペア日本勢初のＧＰ２連勝

　▽同１２月　ＧＰファイナルで日本勢史上初の優勝

　▽同２２日　飛行機の遅延、ロストバゲージなどで３季ぶりの全日本選手権を欠場

　▽２３年２月　四大陸選手権で日本勢初優勝

　▽同３月　世界選手権で合計２２２・１６点をマークし、日本勢初の金メダルを獲得。同一シーズンで主要国際大会を全制覇する「グランドスラム」を、全種目通じて初めて達成

　▽同１０月　木原の腰椎分離症のため、ＧＰシリーズ２戦をいずれも欠場

　▽２４年２月　復帰戦の四大陸選手権で２位

　▽同３月　世界選手権のフリーで自己新の１４４・３点をマークし銀メダル

　▽同１０月　ＧＰシリーズ第１戦スケートアメリカで、合計２１４・２３点のＶ

　▽同１１月　ＧＰシリーズ第４戦ＮＨＫ杯で２位、ＧＰファイナルに進出

　▽同１２月　ＧＰファイナルで銀メダル

　▽同　全日本選手権で５季ぶりＶ

　▽２５年２月　四大陸選手権を合計２１７・３２点で勝ち２季ぶり２度目のＶ

　▽同３月　世界選手権を２１９・７９点で２季ぶりに制し、ミラノ・コルティナ五輪の出場枠を「１」確保

　▽同４月　日本オリンピック委員会（ＪＯＣ）から最優秀選手に相当するＪＯＣ杯が授与される

　▽同９月　チャレンジャー・シリーズ「木下グループ杯」で優勝

　▽同１０月　ＧＰシリーズ第１戦フランス大会で優勝

　▽同１１月　ＧＰシリーズ第５戦スケートアメリカで優勝し、ＧＰファイナルに進出

　▽同１２月　ＧＰファイナルのフリーで自己ベストとなる１４７・８９点をマークして３季ぶり２度目の優勝。五輪前哨戦を制す

　▽同２０日　全日本選手権のＳＰでＩＳＵ非公認ながら世界歴代最高の８４・９１点をマーク。三浦が左肩を脱臼し、フリーは棄権したがミラノ・コルティナ五輪代表には内定

　▽同２７日　三浦の左肩脱臼から回復し、五輪に向けた練習を再開

　▽２月１６日　ミラノ・コルティナ五輪でＳＰ５位から逆転優勝。日本ペア史上初めて五輪金メダルを獲得する。

　▽同２５日　日本記者クラブで会見。三浦は「木原選手が引退する時は私も一緒に引退する」と語る。

　▽２７日　世界選手権（３月、プラハ）の出場を辞退。

　▽４月１７日　現役引退を発表