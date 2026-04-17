ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケートペアで、日本史上初めて金メダルを獲得した三浦璃来、木原龍一（木下グループ）組が１７日、それぞれのＳＮＳで現役引退を発表した。連名で「この度、三浦璃来・木原龍一は今シーズンをもちまして現役を引退することを決断しました。チーム結成当初から応援してくださった皆様、本当にありがとうございました」と、感謝をつづった。

２０１９年、トライアウトをきっかけにペアを結成した「りくりゅう」。これまで、グランプリファイナルや世界選手権、そしてミラノ五輪で優勝するなど、日本史上初の偉業を数々成し遂げてきた。結成から７年、２人の歩みを振り返る。

◆「りくりゅう」の歩み

▽２０１９年８月 ７月にトライアウトを受け「りくりゅう」を結成

▽同１１月 ＧＰシリーズＮＨＫ杯で合計１７９・９４点の５位

▽同１２月 全日本選手権を１７０・１１点で優勝

▽２０年２月 四大陸選手権で８位

▽２１年３月 世界選手権を１８４・４１点で１０位。２２年北京五輪代表枠を獲得

▽同９月 オータム・クラシックで合計２０４・０６点をマークし国際大会初優勝を飾る。

▽同１０月 ＧＰシリーズ第１戦スケートアメリカで２０８・２０点の２位となり、日本人選手同士では初のＧＰ表彰台

▽同１１月 ＧＰシリーズ第４戦ＮＨＫ杯で３位。日本勢１０季ぶりにＧＰファイナルへ進出（大会はコロナ禍により中止）

▽同１２月 ２２年北京五輪代表に内定。全競技を通じて日本勢第１号に

▽２２年２月４日 北京五輪の団体ＳＰで自己ベストの７４・４５点をマークし４位

▽同７日 団体フリーも自己ベストの１３９・６０点で２位。日本の銀メダル獲得に貢献

▽同１９日 日本勢２４年ぶりに進んだフリーで１４１・０４点、合計２１１・８９点とし、日本勢で五輪初入賞となる７位

▽２２年３月 世界選手権で日本勢過去最高となる銀メダルを獲得

▽同１０月 ＧＰシリーズ第２戦スケートカナダで、合計２１２・０２点で日本勢初のＧＰ制覇

▽同１１月 ＧＰシリーズ第５戦ＮＨＫ杯を自己新の２１６・１６点で制し、ペア日本勢初のＧＰ２連勝

▽同１２月 ＧＰファイナルで日本勢史上初の優勝

▽同２２日 飛行機の遅延、ロストバゲージなどで３季ぶりの全日本選手権を欠場

▽２３年２月 四大陸選手権で日本勢初優勝

▽同３月 世界選手権で合計２２２・１６点をマークし、日本勢初の金メダルを獲得。同一シーズンで主要国際大会を全制覇する「グランドスラム」を、全種目通じて初めて達成

▽同１０月 木原の腰椎分離症のため、ＧＰシリーズ２戦をいずれも欠場

▽２４年２月 復帰戦の四大陸選手権で２位

▽同３月 世界選手権のフリーで自己新の１４４・３点をマークし銀メダル

▽同１０月 ＧＰシリーズ第１戦スケートアメリカで、合計２１４・２３点のＶ

▽同１１月 ＧＰシリーズ第４戦ＮＨＫ杯で２位、ＧＰファイナルに進出

▽同１２月 ＧＰファイナルで銀メダル

▽同 全日本選手権で５季ぶりＶ

▽２５年２月 四大陸選手権を合計２１７・３２点で勝ち２季ぶり２度目のＶ

▽同３月 世界選手権を２１９・７９点で２季ぶりに制し、ミラノ・コルティナ五輪の出場枠を「１」確保

▽同４月 日本オリンピック委員会（ＪＯＣ）から最優秀選手に相当するＪＯＣ杯が授与される

▽同９月 チャレンジャー・シリーズ「木下グループ杯」で優勝

▽同１０月 ＧＰシリーズ第１戦フランス大会で優勝

▽同１１月 ＧＰシリーズ第５戦スケートアメリカで優勝し、ＧＰファイナルに進出

▽同１２月 ＧＰファイナルのフリーで自己ベストとなる１４７・８９点をマークして３季ぶり２度目の優勝。五輪前哨戦を制す

▽同２０日 全日本選手権のＳＰでＩＳＵ非公認ながら世界歴代最高の８４・９１点をマーク。三浦が左肩を脱臼し、フリーは棄権したがミラノ・コルティナ五輪代表には内定

▽同２７日 三浦の左肩脱臼から回復し、五輪に向けた練習を再開

▽２月１６日 ミラノ・コルティナ五輪でＳＰ５位から逆転優勝。日本ペア史上初めて五輪金メダルを獲得する。

▽同２５日 日本記者クラブで会見。三浦は「木原選手が引退する時は私も一緒に引退する」と語る。

▽２７日 世界選手権（３月、プラハ）の出場を辞退。

▽４月１７日 現役引退を発表