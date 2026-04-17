ダンデライオン・チョコレートから母の日ギフト♪カカオで伝える特別な想い

大切なお母さんへ、言葉では伝えきれない想いを贈りたい方に♡ダンデライオン・チョコレートから、母の日限定コレクションが登場しました。カカオの豊かな香りと素材のやさしい味わいを重ねたスイーツは、特別なひとときを演出。心まで温まるようなギフトとして、今年の母の日にぴったりのラインアップです。

特別感あふれる母の日ギフト

オンライン限定の「母の日ギフトボックス」5,500円（税込）は、ラズベリートフィーチョコレート60gとオランジェット、PocketTowelを詰め合わせた贅沢なセット。

カカオの深みとフルーツの爽やかさが重なり、上品な味わいを楽しめます。母の日限定の「ありがとう」メッセージ付き掛け紙が添えられ、ギフトとしての特別感も演出します。

また「チョコレート・コレクション」3,700円（税込）は、「マヤ・マウンテン,ベリーズ70％」と「パリメ,トーゴ70％」の2種を食べ比べできるセット。

産地ごとの個性を楽しめる、大人のためのチョコレートギフトです。

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気軽に贈れる店舗限定セット

実店舗では、「ラズベリートフィーギフトセット」と「オランジェットギフトセット」各3,210円（税込）を展開。

透明袋に包まれた軽やかなデザインで、カジュアルな贈り物にもぴったりです。

さらに期間限定で、やさしいピンクの母の日タグも登場。手書き風のメッセージが、さりげなく感謝の気持ちを伝えてくれます。

※提供期間（順次）：2026年4月16日（木）～5月10日（日）

※数量限定のため、なくなり次第終了となります。

カフェ限定の春スイーツも注目

ストロベリーフローズンチョコレート

価格：蔵前1,100円／伊勢外宮1,000円

ラズベリーチョコレートケーキ

価格：蔵前1,100円／伊勢外宮880円

店舗では、季節限定メニューも楽しめます。苺の爽やかな酸味とチョコレートのコクが重なり、春らしい華やかな味わいに。カフェで過ごすひとときも、母の日の思い出としておすすめです。

ダンデライオン・チョコレートで想いを届けて♡

ダンデライオン・チョコレートの母の日コレクションは、味わいだけでなく、気持ちまで伝えてくれる特別なギフト。上質なカカオの香りとともに、日頃の感謝をやさしく届けてくれます。

今年の母の日は、心ほどけるチョコレートで、特別なひとときを贈ってみてはいかがでしょうか♪