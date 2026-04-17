KEY TO LIT「ViVi」表紙初登場 月イチご飯会・デビューへの想い語る
【モデルプレス＝2026/04/17】KEY TO LITが、4月23日発売の雑誌「ViVi」6月号（講談社）の特別版表紙に登場する。
【写真】STARTO人気ジュニア「ViVi」表紙初登場
2026年4月よりフジテレビ系バラエティ番組「ぽかぽか」の木曜レギュラーに加入するなど、今勢いに乗るグループ・KEY TO LITが、カバーとして「ViVi」にカムバック。写真家・梅佳代氏が彼ら5人の放つ等身大の輝きの今を切り取った特集となっている。
今にも桜が咲きそうな、よく晴れた日の昼下がりに月島で行われたロケ。老舗のもんじゃ焼き屋で仲良くもんじゃを焼いて食べたり、商店街にあったガチャガチャを回したり、味のある昔ながらの床屋に立ち寄ったり、隅田川沿いを散歩したり。キテレツな空気感と距離感をそのままに、5人がただ“ぶらぶら”する様子が写真に収められている。
床屋の店内では、梅氏が「このブラシ使っていいかな？ダメだよね？」と言いながら、そっとブラシに手を伸ばした、そのとき。離れて座っていた猪狩蒼弥がすっと立ち上がり「いや、聞けばいいじゃん！すみません、ちょっとお借りしてもいいですか？」と店主に迷いなく声をかけ、あっさり許可を取る頼もしい場面もあった。その間、佐々木大光と岩崎大昇（※「崎」は正式には「たつさき」）は椅子に座る井上瑞稀に「気持ちいいですかー」と言いながら強めにマッサージしていたりと、自由奔放なムードで撮影が進んでいく。さらに、せっかく許可を取ったブラシをなぜか使わない梅氏に対し、中村嶺亜が「え、なんで（笑）？」とツッコみ、その場の全員が笑うというコントのようなシーンが続いた。
5人に梅氏との初セッションの感想について「すごいアグレッシブでした！」（佐々木）、「ガリさんは、ハシゴみたいなのにぶら下がってね」（中村）、「俺らを呼ぶとき『お友達たちも来てー！』って言ってましたよね？ディズニーかと思った（笑）」（猪狩）、「あと俺と大光の2人組がやたら多かった気がする」（岩崎）、「2人、いつの間にか変な刀？のおもちゃ取ってきて（ガチャガチャでゲットしたもの）、ずっと持ってなかった？途中で『もういいんじゃない？』って言ったもん」（中村）、「子供すぎるわ（笑）」（井上）と話していた。
インタビューでは、次のライブの話やデビューへの想い、月イチで続けているご飯会についてなどを語っている。一方で、中面では芝生に寝転がったり、もんじゃにがっついたり、カッコつけたり、イジったりイジられたりと、等身大の姿を見せる。
そんな相反する魅力を抱えたまま、KEY TO LITらしいバランスでありのままの5人を収めた「キテレツ日和」。特別付録として厚紙仕様の「キテアルバム」も付属する。（modelpress編集部）
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【写真】STARTO人気ジュニア「ViVi」表紙初登場
◆KEY TO LIT「ViVi」表紙に初登場
2026年4月よりフジテレビ系バラエティ番組「ぽかぽか」の木曜レギュラーに加入するなど、今勢いに乗るグループ・KEY TO LITが、カバーとして「ViVi」にカムバック。写真家・梅佳代氏が彼ら5人の放つ等身大の輝きの今を切り取った特集となっている。
床屋の店内では、梅氏が「このブラシ使っていいかな？ダメだよね？」と言いながら、そっとブラシに手を伸ばした、そのとき。離れて座っていた猪狩蒼弥がすっと立ち上がり「いや、聞けばいいじゃん！すみません、ちょっとお借りしてもいいですか？」と店主に迷いなく声をかけ、あっさり許可を取る頼もしい場面もあった。その間、佐々木大光と岩崎大昇（※「崎」は正式には「たつさき」）は椅子に座る井上瑞稀に「気持ちいいですかー」と言いながら強めにマッサージしていたりと、自由奔放なムードで撮影が進んでいく。さらに、せっかく許可を取ったブラシをなぜか使わない梅氏に対し、中村嶺亜が「え、なんで（笑）？」とツッコみ、その場の全員が笑うというコントのようなシーンが続いた。
5人に梅氏との初セッションの感想について「すごいアグレッシブでした！」（佐々木）、「ガリさんは、ハシゴみたいなのにぶら下がってね」（中村）、「俺らを呼ぶとき『お友達たちも来てー！』って言ってましたよね？ディズニーかと思った（笑）」（猪狩）、「あと俺と大光の2人組がやたら多かった気がする」（岩崎）、「2人、いつの間にか変な刀？のおもちゃ取ってきて（ガチャガチャでゲットしたもの）、ずっと持ってなかった？途中で『もういいんじゃない？』って言ったもん」（中村）、「子供すぎるわ（笑）」（井上）と話していた。
◆KEY TO LIT、月イチご飯会・デビューへの想い語る
インタビューでは、次のライブの話やデビューへの想い、月イチで続けているご飯会についてなどを語っている。一方で、中面では芝生に寝転がったり、もんじゃにがっついたり、カッコつけたり、イジったりイジられたりと、等身大の姿を見せる。
そんな相反する魅力を抱えたまま、KEY TO LITらしいバランスでありのままの5人を収めた「キテレツ日和」。特別付録として厚紙仕様の「キテアルバム」も付属する。（modelpress編集部）
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