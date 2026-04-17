日本株ＡＤＲ・円換算終値
日本株ＡＤＲ・円換算終値
銘柄名 円換算終値（前営業日・東証終値比）
トヨタ 3388（-4.0 -0.12%）
ホンダ 1292（-9.5 -0.73%）
三菱ＵＦＪ 2925（-21.5 -0.73%）
みずほＦＧ 6868（-4 -0.06%）
三井住友ＦＧ 5666（-24 -0.42%）
東京海上 6962（-10 -0.14%）
ＮＴＴ 153（0.0 0.00%）
ＫＤＤＩ 2617（-10 -0.38%）
ソフトバンク 222（-0.3 -0.13%）
伊藤忠 2001（-10.5 -0.52%）
三菱商 5058（-28 -0.55%）
三井物 5934（-33 -0.55%）
武田 5660（+14 +0.25%）
第一三共 2898（+9 +0.31%）
信越化 6971（+61 +0.88%）
日立 5228（+8 +0.15%）
ソニーＧ 3416（+9 +0.26%）
三菱電 5958（-17 -0.28%）
ダイキン 22012（-78 -0.35%）
三菱重 4568（-3 -0.07%）
村田製 4746（-46 -0.96%）
東エレク 45405（-415 -0.91%）
ＨＯＹＡ 29811（-189 -0.63%）
ＪＴ 5832（-15 -0.26%）
セブン＆アイ 2029（-4.5 -0.22%）
ファストリ 74582（-258 -0.34%）
リクルート 7226（-49 -0.67%）
任天堂 8365（+41 +0.49%）
ソフトバンクＧ 4733（+61 +1.31%）
キーエンス（普通株） 62618（-412 -0.65%）
銘柄名 円換算終値（前営業日・東証終値比）
トヨタ 3388（-4.0 -0.12%）
ホンダ 1292（-9.5 -0.73%）
三菱ＵＦＪ 2925（-21.5 -0.73%）
みずほＦＧ 6868（-4 -0.06%）
三井住友ＦＧ 5666（-24 -0.42%）
東京海上 6962（-10 -0.14%）
ＮＴＴ 153（0.0 0.00%）
ＫＤＤＩ 2617（-10 -0.38%）
ソフトバンク 222（-0.3 -0.13%）
伊藤忠 2001（-10.5 -0.52%）
三菱商 5058（-28 -0.55%）
三井物 5934（-33 -0.55%）
武田 5660（+14 +0.25%）
第一三共 2898（+9 +0.31%）
信越化 6971（+61 +0.88%）
日立 5228（+8 +0.15%）
ソニーＧ 3416（+9 +0.26%）
三菱電 5958（-17 -0.28%）
ダイキン 22012（-78 -0.35%）
三菱重 4568（-3 -0.07%）
村田製 4746（-46 -0.96%）
東エレク 45405（-415 -0.91%）
ＨＯＹＡ 29811（-189 -0.63%）
ＪＴ 5832（-15 -0.26%）
セブン＆アイ 2029（-4.5 -0.22%）
ファストリ 74582（-258 -0.34%）
リクルート 7226（-49 -0.67%）
任天堂 8365（+41 +0.49%）
ソフトバンクＧ 4733（+61 +1.31%）
キーエンス（普通株） 62618（-412 -0.65%）