日本株ＡＤＲ・円換算終値

銘柄名　　円換算終値（前営業日・東証終値比）
トヨタ　3388（-4.0　-0.12%）
ホンダ　1292（-9.5　-0.73%）
三菱ＵＦＪ　2925（-21.5　-0.73%）
みずほＦＧ　6868（-4　-0.06%）
三井住友ＦＧ　5666（-24　-0.42%）
東京海上　6962（-10　-0.14%）
ＮＴＴ　153（0.0　0.00%）
ＫＤＤＩ　2617（-10　-0.38%）
ソフトバンク　222（-0.3　-0.13%）
伊藤忠　2001（-10.5　-0.52%）
三菱商　5058（-28　-0.55%）
三井物　5934（-33　-0.55%）
武田　5660（+14　+0.25%）
第一三共　2898（+9　+0.31%）
信越化　6971（+61　+0.88%）
日立　5228（+8　+0.15%）
ソニーＧ　3416（+9　+0.26%）
三菱電　5958（-17　-0.28%）
ダイキン　22012（-78　-0.35%）
三菱重　4568（-3　-0.07%）
村田製　4746（-46　-0.96%）
東エレク　45405（-415　-0.91%）
ＨＯＹＡ　29811（-189　-0.63%）
ＪＴ　5832（-15　-0.26%）
セブン＆アイ　2029（-4.5　-0.22%）
ファストリ　74582（-258　-0.34%）
リクルート　7226（-49　-0.67%）
任天堂　8365（+41　+0.49%）
ソフトバンクＧ　4733（+61　+1.31%）
キーエンス（普通株）　62618（-412　-0.65%）