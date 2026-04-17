東京市場　ピボット分析（主要国通貨）
ピボット分析

ドル円
終値159.17　高値159.31　安値158.27

160.60　ハイブレイク
159.96　抵抗2
159.56　抵抗1
158.92　ピボット
158.52　支持1
157.88　支持2
157.48　ローブレイク

ユーロドル
終値1.1781　高値1.1824　安値1.1767

1.1871　ハイブレイク
1.1848　抵抗2
1.1814　抵抗1
1.1791　ピボット
1.1757　支持1
1.1734　支持2
1.1700　ローブレイク

ポンドドル
終値1.3527　高値1.3595　安値1.3517

1.3654　ハイブレイク
1.3624　抵抗2
1.3576　抵抗1
1.3546　ピボット
1.3498　支持1
1.3468　支持2
1.3420　ローブレイク

ドルスイス
終値0.7838　高値0.7846　安値0.7799

0.7903　ハイブレイク
0.7875　抵抗2
0.7856　抵抗1
0.7828　ピボット
0.7809　支持1
0.7781　支持2
0.7762　ローブレイク