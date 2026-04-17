東京市場 ピボット分析（主要国通貨）
東京市場 ピボット分析（主要国通貨）
ピボット分析
ドル円
終値159.17 高値159.31 安値158.27
160.60 ハイブレイク
159.96 抵抗2
159.56 抵抗1
158.92 ピボット
158.52 支持1
157.88 支持2
157.48 ローブレイク
ユーロドル
終値1.1781 高値1.1824 安値1.1767
1.1871 ハイブレイク
1.1848 抵抗2
1.1814 抵抗1
1.1791 ピボット
1.1757 支持1
1.1734 支持2
1.1700 ローブレイク
ポンドドル
終値1.3527 高値1.3595 安値1.3517
1.3654 ハイブレイク
1.3624 抵抗2
1.3576 抵抗1
1.3546 ピボット
1.3498 支持1
1.3468 支持2
1.3420 ローブレイク
ドルスイス
終値0.7838 高値0.7846 安値0.7799
0.7903 ハイブレイク
0.7875 抵抗2
0.7856 抵抗1
0.7828 ピボット
0.7809 支持1
0.7781 支持2
0.7762 ローブレイク
ピボット分析
ドル円
終値159.17 高値159.31 安値158.27
160.60 ハイブレイク
159.96 抵抗2
159.56 抵抗1
158.92 ピボット
158.52 支持1
157.88 支持2
157.48 ローブレイク
ユーロドル
終値1.1781 高値1.1824 安値1.1767
1.1871 ハイブレイク
1.1848 抵抗2
1.1814 抵抗1
1.1791 ピボット
1.1757 支持1
1.1734 支持2
1.1700 ローブレイク
ポンドドル
終値1.3527 高値1.3595 安値1.3517
1.3654 ハイブレイク
1.3624 抵抗2
1.3576 抵抗1
1.3546 ピボット
1.3498 支持1
1.3468 支持2
1.3420 ローブレイク
ドルスイス
終値0.7838 高値0.7846 安値0.7799
0.7903 ハイブレイク
0.7875 抵抗2
0.7856 抵抗1
0.7828 ピボット
0.7809 支持1
0.7781 支持2
0.7762 ローブレイク