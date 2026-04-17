この先、5月にかけても、各地で高温傾向が続きそうです。東北南部・東日本・西日本では、4月のうちから汗ばむ陽気となる日がありそうです。また、東日本・西日本太平洋側では、例年より晴れる日が少なく、降水量が平年より多くなる可能性があります。一方、奄美・沖縄は高気圧に覆われやすい時期があり、例年よりも晴れる日が多い見込みです。

■北日本（北海道・東北）

【天候の傾向】

北日本の天気は数日の周期で変わるでしょう。北日本太平洋側では例年と同様に晴れる日が多い見込みです。北海道では、高温の影響を受け、平年より早く、桜が開花する見込みです。

【気温の傾向】

4月18日から24日頃にかけての気温は、北海道・東北ともに「平年より高い」でしょう。4月25日から5月1日頃にかけての気温は、北海道で「平年並みか高い」でしょう。東北では「平年より高い」見込みです。5月2日から5月15日頃にかけての気温は、北海道・東北ともに「平年並みか高い」でしょう。

【降水量と日照時間】

この先1か月の降水量は、北海道・東北ともに「ほぼ平年並み」でしょう。この先1か月の日照時間は、北海道で「平年並みか多い」でしょう。東北では「ほぼ平年並み」の見込みです。

■東日本（北陸・関東甲信・東海）

【天候の傾向】

東日本の天気は数日の周期で変わるでしょう。前線や湿った空気の影響を受けやすい時期がありそうです。北陸では、4月25日から5月1日頃にかけて、例年より晴れる日が少ないでしょう。関東甲信・東海では、4月25日から5月15日頃にかけて、例年より晴れる日が少ない見込みです。

【気温の傾向】

4月18日から5月1日頃にかけての気温は、東日本各地で「平年より高い」でしょう。5月2日から5月15日頃にかけての気温についても、東日本各地で「平年より高い」でしょう。

【降水量と日照時間】

この先1か月の降水量は、東日本各地で「平年並みか多い」でしょう。この先1か月の日照時間は、北陸で「ほぼ平年並み」でしょう。関東甲信・東海では「平年並みか少ない」見込みです。

■西日本（近畿・中国・四国・九州）

【天候の傾向】

西日本の天気は数日の周期で変わるでしょう。西日本太平洋側では、5月2日から15日頃にかけて、前線や湿った空気の影響で、例年より晴れる日が少ない見込みです。

【気温の傾向】

4月18日から5月1日頃にかけての気温は、西日本各地で「平年より高い」でしょう。5月2日から5月15日頃にかけての気温についても、西日本各地で「平年より高い」でしょう。

【降水量と日照時間】

この先1か月の降水量は、近畿・中国で「平年並みか多い」でしょう。四国・九州では「ほぼ平年並み」の見込みです。この先1か月の日照時間は、近畿・中国で「平年並みか少ない」でしょう。四国・九州では「ほぼ平年並み」の見込みです。

■奄美・沖縄

【天候の傾向】

奄美・沖縄の天気は数日の周期で変わるでしょう。4月18日から5月1日頃にかけては、高気圧の影響を受けやすく、例年と比較して晴れる日が多い見込みです。

【気温の傾向】

4月18日から5月1日頃にかけての気温は、奄美・沖縄ともに「平年より高い」でしょう。5月2日から5月15日頃にかけての気温は、奄美・沖縄ともに「平年並みか高い」でしょう。

【降水量と日照時間】

この先1か月の降水量は、奄美・沖縄ともに「平年並みか少ない」でしょう。この先1か月の日照時間は、奄美・沖縄ともに「平年より多い」見込みです。

【期間中の日最高気温平年値】

【北日本】4/18→5/17

札幌 12.3℃〜17.9℃

青森 14.2℃〜18.8℃

仙台 16.0℃〜20.2℃

【東日本】4/18→5/17

新潟 16.6℃〜21.2℃

東京 19.8℃〜23.6℃

名古屋 20.6℃〜24.6℃

【西日本】4/18→5/17

大阪 20.5℃〜24.9℃

広島 20.3℃〜24.5℃

高知 21.4℃〜24.9℃

福岡 20.3℃〜24.5℃

鹿児島 22.1℃〜25.6℃

【奄美・沖縄】4/18→5/17

名瀬 23.4℃〜26.3℃

那覇 24.6℃〜27.1℃

■1か月予報（4月18日から5月17日までのまとめ）

＜気温の確率予想・低い・平年並み・高い＞

北日本 :10％・30％・60％

東日本 :10％・20％・70％

西日本 :10％・20％・70％

奄美・沖縄:10％・40％・50％

＜降水量の確率予想・少ない・平年並み・多い＞

北日本（日本海側）:30％・40％・30％

北日本（太平洋側）:40％・30％・30％

東日本（日本海側）:20％・40％・40％

東日本（太平洋側）:20％・40％・40％

西日本（日本海側）:30％・30％・40％

西日本（太平洋側）:20％・40％・40％

奄美・沖縄 :40％・40％・20％

＜日照時間の確率予想・少ない・平年並み・多い＞

北日本（日本海側）:30％・30％・40％

北日本（太平洋側）:30％・30％・40％

東日本（日本海側）:40％・30％・30％

東日本（太平洋側）:40％・40％・20％

西日本（日本海側）:40％・30％・30％

西日本（太平洋側）:40％・40％・20％

奄美・沖縄 :20％・30％・50％

（参考:気象庁・週間予報・2週間気温予報・季節予報）