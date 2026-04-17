「阪神３−４巨人」（１６日、甲子園球場）

阪神は巨人に競り負けて今季初の連敗を喫して開幕６カード目で初めての負け越しとなった。シーズン最初の甲子園でのカードで巨人に負け越すのは１９年以来。スライド登板で先発したルーカスは初回にダルベックに先制３ランを被弾して５回４失点で２敗目。打線は３点を追う初回に佐藤輝が田中将から４号２ランを放った。２−４の五回には中野の犠飛で１点を返すも及ばなかった。デイリースポーツ評論家の谷佳知氏は「佐藤輝の打撃にはうまさを感じた」と指摘した。

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伝統の一戦は両チームの４番に初回から一発が出る展開となった。

先発のルーカスは立ち上がりから連続四球と制球に苦しみダルベックに３ランを被弾。その裏に佐藤輝は田中将から２ランで反撃。インコース高めの球をとらえてバックスクリーン右への本塁打にした打撃にはうまさを感じた。自分の打てる球をしっかり打つことができている。

点を取られてすぐに取り返し、競った展開を作ったが、三回に巨人に次の１点を先に許したことが分岐点になったと思う。

田中将のベテランらしい丁寧に低めを突く投球の前に、阪神打線は佐藤輝の一発以降、ヒットは打てても長打が出ず、五回の好機も１点止まりと打ち崩せなかった。昨年は阪神が巨人を圧倒していたが、今回は巨人の意地が勝った。

九回に代打でプロ初打席に臨んだ嶋村には頼もしさを感じた。相手がマルティネスという厳しい展開だったが、１５２キロの初球から思い切りよく振っていった。最後は左飛に打ち取られたが、振らないことには勝負にならないし、この姿勢は続けていくべきだろう。代打での一発勝負は難しいがこれからが楽しみだ。