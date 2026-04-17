【UEFAチャンピオンズリーグ】バイエルン 4−3 レアル・マドリード（日本時間4月16日／アリアンツ・アレーナ）

【映像】低く鋭く伸びる“高精度ピンポイントクロス”炸裂

レアル・マドリードのDFトレント・アレクサンダー＝アーノルドが、衝撃のピンポイントクロスを送り込んだ。黄金の右足から放たれた精度の高いクロスに、解説者も大絶賛となった。

レアル・マドリードは日本時間4月16日、UEFAチャンピオンズリーグ準々決勝セカンドレグで、バイエルンと敵地で対戦。アーノルドは右サイドバックとして先発出場した。

試合は開始36秒に、MFアルダ・ギュレルの秒速弾で幕を開けると、前半だけで5ゴールが生まれる撃ち合いとなった。3ー2とレアル・マドリードがリードして迎えた55分、アーノルドの右足から決定機が生まれる。

レアル・マドリードのCKは弾かれたが、溢れた球をMFフェデリコ・バルベルデが回収して、右サイドのアーノルドにパスを送る。するとアーノルドは少し前方へ運んでから右足を振ると、低く鋭い伸びのあるストレート系のボールがバイエルンのGKマヌエル・ノイアーとDF陣の間へ。ファーサイドでフリーになっていたFWキリアン・エンバペがダイレクトボレーで合わせたが、ここはノイアーの好セーブに阻まれた。

このプレーについてWOWOWで解説を務めた林陵平氏は「アレクサンダー＝アーノルドにしか出せないパス。キックの球種も変えている」と多彩なキックの種類を持つアーノルドを絶賛した。

ABEMAのコメント欄やSNSのファンたちも「エグすぎんか？」「アーノルドえぐいやろ」「これは流石のTAA」「クロスの精度やばすぎ」「マジ美しい」「アウトにかけてたのか！すげえ伸びるボールだった」「球種多いし、全て精度が高いよな」と絶賛している。

ベスト4進出に迫ったレアル・マドリードだったが、終盤に2失点。3ー4でこのゲームを落とすと、2戦合計でも4ー6となり、ベスト8敗退が決まった。（ABEMA／WOWSPO／UEFAチャンピオンズリーグ）