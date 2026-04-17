2月のミラノ・コルティナ五輪ではフィギュアスケート・ペアで金メダルに輝いた“りくりゅう”こと三浦璃来（24）と木原龍一（33）が今シーズンをもって引退することを17日、それぞれのSNSで発表した。

通勤時間帯の発表に瞬く間に“りくりゅうロス”が広がり、インターネットには「悲しすぎて会社行けない」「会社どころじゃない。寂しいすぎる」「ありがとう。本当に感動をありがとう」「寂しいです。お疲れさまでした」「ありがとう。お疲れさま。本当に感動しました」などの声があふれた。「引退表明」「りくりゅう引退」「三浦璃来・木原龍一」などのワードがトレンド入りした。

りくりゅうは「この度、三浦璃来・木原龍一は今シーズンをもちまして現役を引退することを決断しました」と発表。現役生活を「喜びや悔しさを皆様と分かち合いながら、共に歩んできた時間は、私たちにとってかけがえのない宝物です」と振り返った。

「私たちはやり切ったという気持ちでいっぱいで、悔いはありません。これまでのすべてが誇りであり、大切な財産です」と断言し、「これからもペアを、日本の皆様にもっと知っていただけるよう、新しいことに2人で挑戦していきます」と今後の抱負を記した。

りくりゅうは19年に結成。2022年北京五輪団体銀を獲得。23年に日本人ペアとして初めて世界選手権で優勝。このシーズンの世界選手権、四大陸選手権、グランプリファイナルを制し、日本初の年間グランドスラムを達成した。26年のミラノ・コルティナ五輪ではショートプログラム（SP）5位からの逆転劇で金メダルに輝いた。