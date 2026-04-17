１７日の東京株式市場は強弱観対立のなか、日経平均は利益確定売り圧力に押される展開が予想される。前日に５万９５００円台まで上値を伸ばし、日経平均株価は約１カ月半ぶりに史上最高値を更新したが、目先達成感からのポジション調整の売りを誘発しそうだ。前日の欧州株市場では主要国の株価が高安まちまちだった。独ＤＡＸは３日続伸したが後半伸び悩み、仏ＣＡＣ４０は引け際に小幅ながらマイナス圏に沈んだ。米国とイランの軍事衝突が終結に向けて進展している、との見方が引き続き相場の下支え材料となっているものの上値は重かった。米国株市場ではＮＹダウ、ナスダック総合株価指数、Ｓ＆Ｐ５００指数いずれも頑強な値動きで、ナスダック指数とＳ＆Ｐ５００は連日の最高値更新となった。また、ナスダック指数は約１７年ぶりの１２日続伸と記録的な連騰が続いている。３指数ともに上げ幅は小さかったが、下値では押し目買いが厚く引けにかけて締まった。トランプ米大統領が自身のＳＮＳで、イスラエルとレバノンが１０日間の停戦で合意したことを明らかにした。これに伴い米国とイランの和平交渉も進展が期待される状況となっている。個別ではアドバンスト・マイクロ・デバイシズ＜AMD＞が７．８％高と値を飛ばしたほか、インテル＜INTC＞も５．５％高に買われるなど、半導体主力銘柄の一角が強く全体を押し上げた。１６日に発表されたＴＳＭＣ＜TSM＞の１～３月期決算が市場予想を上回る好調だったことが追い風となった形だ。東京市場では、米ハイテク株高は引き続きポジティブ材料ながらも、日経平均は直近３営業日で３０００円あまりも水準を切り上げており、目先過熱感も拭えない。５万９０００円台での弱含みもみ合いが予想される。



１６日の米国株式市場では、ＮＹダウ平均株価が前営業日比１１５ドル００セント高の４万８５７８ドル７２セントと反発。ナスダック総合株価指数は同８６．６８ポイント高の２万４１０２．７０だった。



日程面では、きょうは３カ月物国庫短期証券の入札など。海外では１～３月期のマレーシア実質国内総生産（ＧＤＰ）速報値、ＣＩＳ外相会議、２月のユーロ圏経常収支、２月のユーロ圏貿易収支など。



出所：MINKABU PRESS