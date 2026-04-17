地球温暖化が進み漁業環境が大きく変わる今、混獲や投棄といった問題が深刻化している。このままでは私たちは、今まで通り魚を食べられなくなるだろう。国際的な事例を通じて、水産資源管理が抱える本質的な課題を専門家が解説する。※本稿は、水産庁出身で元全国漁業共済組合連合会常務理事、元一般社団法人大日本水産会専務理事の内海和彦『海のさかなの正しいトリセツ』（日本評論社）の一部を抜粋・編集したものです。

なぜ獲れた魚を

海に投棄するのか

混獲問題（編集部注／漁業において目的とする魚種以外の海洋生物を誤って一緒に捕獲してしまうこと）への対応として、A種とB種の漁獲が競合した場合の漁業者は、漁獲枠を超えることを承知で操業するか、枠を遵守して操業をストップするかの2つの対応を取ることになりますが、実はもう1ついい方法があります。

それが漁獲枠を超えた魚を海に捨ててしまうという方法です。

実は数量管理が実施されるはるか以前から、獲っても市場で買ってもらえないような魚（例えばサイズが小さすぎたり、漁労作業の過程で傷ついてしまったような魚）は、漁業者が海でこれを投棄し経済的に見合う魚だけを水揚げする行為はみられていました。

ここで簡単に「みられていた」と言い切ってしまうと、どの国の漁業者もこれを行っているように思われ、かなりな誤解を生んでしまうのですが、漁獲物がその国にとり重要な食料源となっている国や我が国のように食文化的にも魚の利用が高度に進んだ国での投棄は少ないのが実態です。

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