【ロンドン＝市川大輔、横堀裕也】ホルムズ海峡の事実上の封鎖が長期化していることを受け、既にエネルギーの供給不安や価格高騰に見舞われている欧州各国が懸念を強めている。

ウクライナ侵略を続けるロシア産のエネルギー禁輸で結束を維持してきた欧州だが、エネルギー価格の高止まりが続けば、対露制裁を巡る対応にも足並みの乱れが生じかねない。

対策に躍起

「イラン攻撃を巡る緊張を緩和させ、ホルムズ海峡を開放することが何よりも重要だ」。英国のスターマー首相は１５日、議会でエネルギー対策について問われ、既に実施しているガソリン減税の延長策に言及しつつ、米イラン間の歩み寄りが不可欠だと強調した。

エネルギー価格の高騰は国民生活や企業活動への影響が大きい。英領北アイルランドでは農家らによるデモが起きた。英紙デイリー・テレグラフは、政府が近く企業向けの支援策を打ち出す方針だと伝えている。

エネルギー問題への対応は支持率に直結するため、各国政府も対策に躍起になっている。ドイツ政府は１３日、２か月間のガソリン減税の実施を公表。フランス政府は１０日、電気自動車や電気暖房器具の購入支援を２０３０年までに年１００億ユーロ（約１・９兆円）にほぼ倍増させると発表した。

禁輸法案延期

ただ、各国がエネルギー問題対策に投じられる財政余力は乏しく、ホルムズ海峡の事実上の封鎖が長期化し、エネルギー価格の高止まりが続けば、露産エネルギーに対する制裁緩和を求める声が強まりかねない。

実際、欧州連合（ＥＵ）の執行機関・欧州委員会は、エネルギーの供給不安を踏まえ、今月１５日に予定していた露産原油を段階的に禁輸する法案の提出の延期を余儀なくされた。

ＥＵ全体の原油輸入に占める中東産の割合は約２割だが、２月末の米国とイスラエルによるイラン攻撃開始後、他の産地の原油価格も高騰している。欧州を中心に取引される北海ブレント原油の先物価格は、３月末に１バレル＝約１２０ドルに達し、攻撃開始時と比べて約１・７倍まで上昇した。

天然ガスについても、欧州の価格指標であるオランダＴＴＦは、３月中旬に１メガ・ワット時あたり約７０ユーロで取引され、２月末と比べて一時約２・２倍まで跳ね上がった。ＥＵは１月に露産の天然ガスの輸入を段階的に停止する規則を正式決定したばかりだったが、ベルギーやイタリアなどカタール産天然ガスへの依存度を高めていた国を中心に、頭の痛い状態が続いている。

「関係正常化を」

ＥＵ内では「対露関係を正常化し、安価なエネルギーへのアクセスを取り戻すべきだ」（ベルギーのデウェーフェル首相）との訴えや、「ロシアとの対話再開が必要だ」（スロバキアのフィツォ首相）といった主張が出始めている。

欧州委のウルズラ・フォンデアライエン委員長は、露産エネルギーへの回帰は「戦略的失策」だと警告する。ただ、各国がエネルギー価格に苦しむ中、団結を保つのは時間の経過とともに難しくなりそうだ。