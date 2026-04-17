3児の母・山口もえ、毎朝の弁当作りが再び“2個→3個”に「嬉しいやらとほほやら…笑」 季節の恵みたっぷりの手作り弁当披露「美味しそう」「最高だー」「いいお母さん」
3児の母でタレントの山口もえ（48）が15日、自身のインスタグラムを更新。これまでの投稿で、長女の高校卒業に伴い、長年続けてきた毎朝3個の弁当作りが長男＆次女の2個に減ることを明かしていた山口だが、このたび再び弁当を3つ作る生活に“逆戻り”したことを報告した。
【写真】季節の恵みたっぷり…山口もえが披露した3人分の“手作り弁当”
山口は、大学生になった長女から「お弁当を持って行きたい」とまさかのリクエストがあったことを告白し、再び3人分を用意することになった状況に「嬉しいやらとほほやら…笑」と心境をつづった。
投稿では、娘がジャンケンで勝ち取って持ち帰ったという旬のタケノコを使った「タケノコご飯」や「土佐煮」、そして今が旬のアスパラガスを巻いた「豚肉巻き」など、季節の恵みがたっぷり詰まったお弁当の写真を添えた。
コメント欄には「学食も混んでいるし毎日だと飽きますよね 我が家もお弁当3個再開しました」「美味しそうなお弁当」「最高だー」「いいお母さん。お料理を見るともえさんのお子様への愛情が伝わります」「愛情一杯」「今日もがんばりましたね」「母を頼っているんですね 母ちゃん、頑張れ〜〜!!」「蓋を開けた瞬間キャーって叫びたくなるほど美味しそう」などの声が寄せられている。
山口は、2015年にお笑いコンビ・爆笑問題の田中裕二（61）と再婚。前夫との間に長女＆長男がおり、再婚後の17年に田中との間に第3子となる次女が誕生している。
【写真】季節の恵みたっぷり…山口もえが披露した3人分の“手作り弁当”
山口は、大学生になった長女から「お弁当を持って行きたい」とまさかのリクエストがあったことを告白し、再び3人分を用意することになった状況に「嬉しいやらとほほやら…笑」と心境をつづった。
コメント欄には「学食も混んでいるし毎日だと飽きますよね 我が家もお弁当3個再開しました」「美味しそうなお弁当」「最高だー」「いいお母さん。お料理を見るともえさんのお子様への愛情が伝わります」「愛情一杯」「今日もがんばりましたね」「母を頼っているんですね 母ちゃん、頑張れ〜〜!!」「蓋を開けた瞬間キャーって叫びたくなるほど美味しそう」などの声が寄せられている。
山口は、2015年にお笑いコンビ・爆笑問題の田中裕二（61）と再婚。前夫との間に長女＆長男がおり、再婚後の17年に田中との間に第3子となる次女が誕生している。