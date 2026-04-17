「必ず国民的番組に」――フジの強い意志を反映 『タイムレスマン』異例の8色テレビ欄で可視化する“高揚感”と“祝祭感”

「必ず国民的番組に」――フジの強い意志を反映 『タイムレスマン』異例の8色テレビ欄で可視化する“高揚感”と“祝祭感”