人気色セレニウム・グレーが復活

ステランティス・ジャパンは、プジョーのコンパクトSUV『プジョー2008GTハイブリッド』の限定車『セレニウム・エディション（Selenium Edition）』を80台の限定で4月15日より発売した。

【画像】走り良しデザイン良しのコンパクトSUV、プジョー2008ハイブリッド 全77枚

本モデルの最大の特徴は、モデル名でもある『セレニウム・グレー』のボディカラーである。



80台の限定で発売の特別仕様車『プジョー2008GTハイブリッド・セレニウム・エディション』。 ステランティス・ジャパン

この色は2023年10月に発表されたプジョー2008が、新世代デザインを採用した際に初めて設定されたボディカラーだ。

当時より人気色であったが、その後、通常のカラーラインナップからは外れており、ユーザーからの再登場を願う声に応え、今回の限定車での復活となった。

落ち着きのある、深いグレートーンが、ボディの立体感を際立たせ、2008に洗練された存在感をもたらしている。

『プジョー2008GTハイブリッド・セレニウム・エディション』の価格は、438万9500円となっている。