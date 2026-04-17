街の本当にウマ過ぎるグルメを発掘する新プロジェクトが始動！ しかし、あまりにも厳格な審査基準をめぐって、ぽっちゃり芸人同士が仲間割れする事態に…。

【TVer】ぽっちゃり芸人が選んだ「ぽちゃらんガイド2026」韓国料理編、第1位はトロトロの……!?

本当にウマいモノを知り過ぎた関西ぽっちゃり芸人たちが、街のウマ過ぎる食べ物を調査し、「ミシュランガイド」ならぬ「ぽちゃらんガイド」に掲載するお店を決定するプロジェクト「ぽちゃらんガイド2026」。

今回はなんば・心斎橋界隈の韓国料理の中から、「味の完成度」「ボリューム」「お腹がすく見た目か」「ぽっちゃりに優しい店か」という独自の審査基準でベスト10を選出した。

しかし、ここで問題が発生。あるお店をめぐって「めちゃくちゃ美味しいし掲載でいい」という意見と「太れないからNG」という意見が真っ向から対立したのだ。

そのお店が「ソウルカンジャンケジャン 心斎橋店」。MCの岡村隆史（ナインティナイン）も好きだというカンジャンケジャンが看板メニューで、店主が韓国まで足を運んで厳選した最高級のワタリガニを使用するというこだわりようだった。

企業秘密の甘辛いタレに丸3日漬け込まれたカニはまさに絶品で、調査員であるぽっちゃり芸人たちはカニを頬張ると「うま～！」「米何杯でもいけるで！」と大絶賛。掲載は問題ないように思われた。

しかし、調査員の一人もっちには物足りなかったようで、太れないことを理由に掲載に反対。スタジオでも「カニとかエビってカロパ（カロリーパフォーマンス）が悪い」と主張して譲らない。

そこでスタジオにカンジャンケジャンが用意され、MCのなるみ＆岡村、進行のすっちーが試食してもっちを説得することに。

初めて食べるというすっちーは無心でカニを吸い続けると、「ずっと吸ってたい」と最大級の賛辞を贈る。だが、それでももっちの意見は変わらず・・・。

業を煮やしたなるみに促され、もっちもしぶしぶ一口。しかし、口にした瞬間恍惚の表情を浮かべると、「掲載で」とあっさり前言を撤回。無事「ソウルカンジャンケジャン」のぽちゃらんガイド掲載が決まったのだった。

なお、ぽっちゃり芸人が選んだ「ぽちゃらんガイド2026」1位～10位は、4月13日放送のバラエティ番組『なるみ・岡村の過ぎるTV』（ABCテレビ）で発表された。

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＜お店情報＞

ソウルカンジャンケジャン 心斎橋店：大阪府大阪市中央区東心斎橋1-12-14