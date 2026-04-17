ナイナイ矢部の妻・青木裕子、息子の卒業式で身につけたジュエリーを披露 「長男が生まれた時に夫がくれた一粒ダイヤのピアス」など“思いのこもった”品々並ぶ
お笑いコンビ・ナインティナインの矢部浩之の妻でフリーアナウンサーの青木裕子が16日、自身のインスタグラムを更新。「長男が小学校を卒業しました」と報告し、当日の“思い出ショット”などを披露した。
【写真】「卒業式には、思いを込めたジュエリーたちを」夫・矢部からのダイヤのピアスや父からもらった指輪
「6年ってあっという間ですね。楽しい楽しい6年間でした」と振り返り、卒業式後に大好きなママ友たちと自宅で乾杯する様子など、3枚の写真をアップ。
「卒業式には、思いを込めたジュエリーたちを 長男が生まれた時に夫がくれた一粒ダイヤのピアスと、昔々に父からもらったリングをつけていきました」と式で身につけたジュエリーも披露し、「節目節目で、孫に会ったことのない父のことも思い出します。立派に育ちましたよーって今度報告しに行こう」とつづっていた。
青木と矢部は2013年3月に結婚。14年3月に第1子となる長男、16年1月に第2子となる次男が誕生した。
【写真】「卒業式には、思いを込めたジュエリーたちを」夫・矢部からのダイヤのピアスや父からもらった指輪
「6年ってあっという間ですね。楽しい楽しい6年間でした」と振り返り、卒業式後に大好きなママ友たちと自宅で乾杯する様子など、3枚の写真をアップ。
「卒業式には、思いを込めたジュエリーたちを 長男が生まれた時に夫がくれた一粒ダイヤのピアスと、昔々に父からもらったリングをつけていきました」と式で身につけたジュエリーも披露し、「節目節目で、孫に会ったことのない父のことも思い出します。立派に育ちましたよーって今度報告しに行こう」とつづっていた。
青木と矢部は2013年3月に結婚。14年3月に第1子となる長男、16年1月に第2子となる次男が誕生した。