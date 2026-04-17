青木裕子、矢部浩之 夫妻　photo：草刈雅之（青木） （C）oricon ME inc.

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　お笑いコンビ・ナインティナインの矢部浩之の妻でフリーアナウンサーの青木裕子が16日、自身のインスタグラムを更新。「長男が小学校を卒業しました」と報告し、当日の“思い出ショット”などを披露した。

【写真】「卒業式には、思いを込めたジュエリーたちを」夫・矢部からのダイヤのピアスや父からもらった指輪

　「6年ってあっという間ですね。楽しい楽しい6年間でした」と振り返り、卒業式後に大好きなママ友たちと自宅で乾杯する様子など、3枚の写真をアップ。

　「卒業式には、思いを込めたジュエリーたちを 長男が生まれた時に夫がくれた一粒ダイヤのピアスと、昔々に父からもらったリングをつけていきました」と式で身につけたジュエリーも披露し、「節目節目で、孫に会ったことのない父のことも思い出します。立派に育ちましたよーって今度報告しに行こう」とつづっていた。

　青木と矢部は2013年3月に結婚。14年3月に第1子となる長男、16年1月に第2子となる次男が誕生した。