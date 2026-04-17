第1戦2-0からの大逆転負け…佐野海舟&川崎颯太スタメンのマインツ、大量失点でECLベスト8敗退
[4.16 ECL準々決勝第2戦 ストラスブール 4-0 マインツ]
UEFAカンファレンスリーグ(ECL)準々決勝第2戦が16日に開催され、マインツ(ドイツ)は敵地でストラスブール(フランス)に0-4で敗れた。2試合合計2-4と逆転され、ベスト8敗退。MF佐野海舟はスタメン出場し、90分間プレーした。同じく先発出場したMF川崎颯太は後半27分に途中交代となっている。
9日に行われた第1戦は、佐野のスーパーゴールなどでホームのマインツが2-0で勝利。しかし、第2戦では思わぬ展開が待っていた。
前半26分、折り返しをFWセバスティアン・ナナシに蹴り込まれると、同35分にはMFアブドゥル・ワタラの豪快なヘディング弾で0-2。2戦合計スコアを2-2のタイに戻された。
後半22分にGKダニエル・バッツがFWエマニュエル・エメガのPKをストップするシーンもあったが、ストラスブールの勢いは止められない。
後半24分、FWマルシャル・ゴドの個人技からMFフリオ・エンシソに決められ、ついに逆転を許す。同29分にはエメガにヘッドでダメ押し弾を奪われ、2戦合計2-4で大会を去ることになった。
UEFAカンファレンスリーグ(ECL)準々決勝第2戦が16日に開催され、マインツ(ドイツ)は敵地でストラスブール(フランス)に0-4で敗れた。2試合合計2-4と逆転され、ベスト8敗退。MF佐野海舟はスタメン出場し、90分間プレーした。同じく先発出場したMF川崎颯太は後半27分に途中交代となっている。
9日に行われた第1戦は、佐野のスーパーゴールなどでホームのマインツが2-0で勝利。しかし、第2戦では思わぬ展開が待っていた。
後半22分にGKダニエル・バッツがFWエマニュエル・エメガのPKをストップするシーンもあったが、ストラスブールの勢いは止められない。
後半24分、FWマルシャル・ゴドの個人技からMFフリオ・エンシソに決められ、ついに逆転を許す。同29分にはエメガにヘッドでダメ押し弾を奪われ、2戦合計2-4で大会を去ることになった。