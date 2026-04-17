欧州カップ初挑戦のクリスタル・パレスが快挙!! 鎌田大地フル出場でECLベスト4入り
[4.16 ECL準々決勝 フィオレンティーナ 2-1 クリスタル・パレス]
UEFAヨーロッパカンファレンスリーグ(ECL)は16日、準々決勝第2戦を行い、MF鎌田大地所属のクリスタル・パレス(イングランド)はフィオレンティーナ(イタリア)を2戦合計スコア4-2で破り、ベスト4進出を決めた。鎌田はフル出場でクラブ史上初の快挙に貢献した。
クリスタル・パレスはホームでの第1戦を3-0で勝利し、敵地フィレンツェでのアウェーゲームへ。ECLで2試合連続アシスト中の鎌田はボランチの一角で先発出場した。
試合は前半18分、クリスタル・パレスが先手を取った。中央を起点とした速攻からFWイスマイラ・サールが右に渡し、MFダニエル・ムニョスが右サイドからクロスを上げると、ニアサイドで反応したのはサール。強烈なヘディングシュートを突き刺し、2戦合計スコア4-0とした。なお、サールは今大会8ゴール目。得点ランキング首位に1点差に迫った。
ところが前半28分、クリスタル・パレスは相手のクロス攻勢を受けると、浮き球を処理する際にDFジェイディー・カンボがMFロランド・マンドラゴラの足を蹴ってファウルの判定。PKを与えてしまい、同30分、これをMFアルベルト・グズムンドソンに決められて1点を返された。
嫌な流れのクリスタル・パレスはこの失点シーンでアクシデントにも襲われた。鎌田とボランチでコンビを組むMFアダム・ウォートンがPK献上直前の競り合いで足を痛めてプレーを続けられず、前半33分にMFジェフェルソン・レルマが投入されると、さらに同42分にはDFマクサンス・ラクロワも負傷交代。DFチャディ・リアドが投入され、前半のうちに2枚の交代枠を使った。
すると後半8分、フィオレンティーナのMFシェール・ヌドゥールにミドルシュートを突き刺され、2戦合計4-2に詰め寄られる。ただ、その後は時間を使いながら試合を進めると、同30分からは鎌田がシャドーに回って逃げ切りシフト。そのまま試合を締めくくり、準決勝進出を決めた。
UEFAヨーロッパカンファレンスリーグ(ECL)は16日、準々決勝第2戦を行い、MF鎌田大地所属のクリスタル・パレス(イングランド)はフィオレンティーナ(イタリア)を2戦合計スコア4-2で破り、ベスト4進出を決めた。鎌田はフル出場でクラブ史上初の快挙に貢献した。
クリスタル・パレスはホームでの第1戦を3-0で勝利し、敵地フィレンツェでのアウェーゲームへ。ECLで2試合連続アシスト中の鎌田はボランチの一角で先発出場した。
ところが前半28分、クリスタル・パレスは相手のクロス攻勢を受けると、浮き球を処理する際にDFジェイディー・カンボがMFロランド・マンドラゴラの足を蹴ってファウルの判定。PKを与えてしまい、同30分、これをMFアルベルト・グズムンドソンに決められて1点を返された。
嫌な流れのクリスタル・パレスはこの失点シーンでアクシデントにも襲われた。鎌田とボランチでコンビを組むMFアダム・ウォートンがPK献上直前の競り合いで足を痛めてプレーを続けられず、前半33分にMFジェフェルソン・レルマが投入されると、さらに同42分にはDFマクサンス・ラクロワも負傷交代。DFチャディ・リアドが投入され、前半のうちに2枚の交代枠を使った。
すると後半8分、フィオレンティーナのMFシェール・ヌドゥールにミドルシュートを突き刺され、2戦合計4-2に詰め寄られる。ただ、その後は時間を使いながら試合を進めると、同30分からは鎌田がシャドーに回って逃げ切りシフト。そのまま試合を締めくくり、準決勝進出を決めた。