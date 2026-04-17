開催：2026.4.17

会場：コメリカ・パーク

結果：[タイガース] 10 - 9 [ロイヤルズ]

MLBの試合が17日に行われ、コメリカ・パークでタイガースとロイヤルズが対戦した。

タイガースの先発投手はケイデル・モンテロ、対するロイヤルズの先発投手はクリス・バビクで試合は開始した。

2回裏、7番 スペンサー・トーケルソン 5球目を打ってレフトへのタイムリーツーベースヒットでタイガース得点 DET 1-0 KC

4回表、5番 カーター・ジェンセン 初球を打ってサードへのタイムリーヒットでロイヤルズ得点 DET 1-1 KC

4回裏、6番 マシュー・ビアリング 4球目を打ってレフトへのタイムリーヒットでタイガース得点 DET 2-1 KC

5回裏、1番 グレイバー・トーレス 初球を打ってレフトへのタイムリーツーベースヒットでタイガース得点 DET 3-1 KC、3番 ジャマイ・ジョーンズ 3球目を打ってレフトへのタイムリーヒットでタイガース得点 DET 4-1 KC、4番 ディロン・ディングラー 3球目を打ってレフトスタンドへのツーランホームランでタイガース得点 DET 6-1 KC

6回表、4番 サルバドール・ペレス 4球目を打ってレフトへの犠牲フライでロイヤルズ得点 DET 6-2 KC

7回表、7番 ジャック・カグリオン 5球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでロイヤルズ得点 DET 6-3 KC、1番 マイケル・ガルシア 4球目を打ってライトへのタイムリーヒットでロイヤルズ得点 DET 6-4 KC、2番 ボビー・ウィットＪｒ． 3球目を打ってセカンドへのタイムリーヒットでロイヤルズ得点 DET 6-5 KC、4番 サルバドール・ペレス 10球目を打ってレフトスタンドへのスリーランホームランでロイヤルズ得点 DET 6-8 KC

7回裏、3番 ケリー・カーペンター 2球目を打ってレフトへの犠牲フライでタイガース得点 DET 7-8 KC

9回表、3番 ビンセント・パスクアンティノ 2球目を打ってライトスタンドへのホームランでロイヤルズ得点 DET 7-9 KC

9回裏、5番 ライリー・グリーン 7球目を打ってライトへのタイムリーツーベースヒットでタイガース得点 DET 9-9 KC、6番 コルト・キース 2球目を打ってライトへのタイムリーヒットでタイガース得点 DET 10-9 KC

試合は10対9でタイガースの勝利となった。

この試合の勝ち投手はタイガースのコナー・シーボルドで、ここまで1勝0敗0S。負け投手はロイヤルズのルーカス・エルセグで、ここまで0勝1敗5S。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-04-17 08:36:14 更新