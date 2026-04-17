　17日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比200円安の5万9390円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

61791.55円　　ボリンジャーバンド3σ
59518.34円　　16日日経平均株価現物終値
59390.00円　　17日夜間取引終値
59363.43円　　ボリンジャーバンド2σ
58390.00円　　5日移動平均
56935.32円　　ボリンジャーバンド1σ
56325.00円　　一目均衡表・転換線
55475.00円　　一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
55115.00円　　一目均衡表・基準線
54930.00円　　一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
54507.20円　　25日移動平均
54503.47円　　75日移動平均
52079.08円　　ボリンジャーバンド-1σ
49650.97円　　ボリンジャーバンド2σ
48860.05円　　200日移動平均
47222.85円　　ボリンジャーバンド3σ

株探ニュース