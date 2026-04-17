日経225先物テクニカルポイント（17日夜間取引終了時点）
17日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比200円安の5万9390円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
61791.55円 ボリンジャーバンド3σ
59518.34円 16日日経平均株価現物終値
59390.00円 17日夜間取引終値
59363.43円 ボリンジャーバンド2σ
58390.00円 5日移動平均
56935.32円 ボリンジャーバンド1σ
56325.00円 一目均衡表・転換線
55475.00円 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
55115.00円 一目均衡表・基準線
54930.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
54507.20円 25日移動平均
54503.47円 75日移動平均
52079.08円 ボリンジャーバンド-1σ
49650.97円 ボリンジャーバンド2σ
48860.05円 200日移動平均
47222.85円 ボリンジャーバンド3σ
株探ニュース
61791.55円 ボリンジャーバンド3σ
59518.34円 16日日経平均株価現物終値
59390.00円 17日夜間取引終値
59363.43円 ボリンジャーバンド2σ
58390.00円 5日移動平均
56935.32円 ボリンジャーバンド1σ
56325.00円 一目均衡表・転換線
55475.00円 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
55115.00円 一目均衡表・基準線
54930.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
54507.20円 25日移動平均
54503.47円 75日移動平均
52079.08円 ボリンジャーバンド-1σ
49650.97円 ボリンジャーバンド2σ
48860.05円 200日移動平均
47222.85円 ボリンジャーバンド3σ
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