17日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比6.0ポイント高の3817ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。



3947.87ポイント ボリンジャーバンド3σ

3850.46ポイント ボリンジャーバンド2σ

3817.00ポイント 17日夜間取引終値

3814.46ポイント 16日TOPIX現物終値

3781.60ポイント 5日移動平均

3753.06ポイント ボリンジャーバンド1σ

3729.50ポイント 一目均衡表・転換線

3709.75ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）

3683.00ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）

3660.30ポイント 75日移動平均

3655.66ポイント 25日移動平均

3627.25ポイント 一目均衡表・基準線

3558.26ポイント ボリンジャーバンド-1σ

3460.86ポイント ボリンジャーバンド2σ

3363.45ポイント ボリンジャーバンド3σ

3334.23ポイント 200日移動平均



株探ニュース