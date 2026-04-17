　17日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比6.0ポイント高の3817ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

3947.87ポイント　　ボリンジャーバンド3σ
3850.46ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
3817.00ポイント　　17日夜間取引終値
3814.46ポイント　　16日TOPIX現物終値
3781.60ポイント　　5日移動平均
3753.06ポイント　　ボリンジャーバンド1σ
3729.50ポイント　　一目均衡表・転換線
3709.75ポイント　　一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
3683.00ポイント　　一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
3660.30ポイント　　75日移動平均
3655.66ポイント　　25日移動平均
3627.25ポイント　　一目均衡表・基準線
3558.26ポイント　　ボリンジャーバンド-1σ
3460.86ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
3363.45ポイント　　ボリンジャーバンド3σ
3334.23ポイント　　200日移動平均

株探ニュース