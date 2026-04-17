TOPIX先物テクニカルポイント（17日夜間取引終了時点）
17日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比6.0ポイント高の3817ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
3947.87ポイント ボリンジャーバンド3σ
3850.46ポイント ボリンジャーバンド2σ
3817.00ポイント 17日夜間取引終値
3814.46ポイント 16日TOPIX現物終値
3781.60ポイント 5日移動平均
3753.06ポイント ボリンジャーバンド1σ
3729.50ポイント 一目均衡表・転換線
3709.75ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
3683.00ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
3660.30ポイント 75日移動平均
3655.66ポイント 25日移動平均
3627.25ポイント 一目均衡表・基準線
3558.26ポイント ボリンジャーバンド-1σ
3460.86ポイント ボリンジャーバンド2σ
3363.45ポイント ボリンジャーバンド3σ
3334.23ポイント 200日移動平均
株探ニュース
3947.87ポイント ボリンジャーバンド3σ
3850.46ポイント ボリンジャーバンド2σ
3817.00ポイント 17日夜間取引終値
3814.46ポイント 16日TOPIX現物終値
3781.60ポイント 5日移動平均
3753.06ポイント ボリンジャーバンド1σ
3729.50ポイント 一目均衡表・転換線
3709.75ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
3683.00ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
3660.30ポイント 75日移動平均
3655.66ポイント 25日移動平均
3627.25ポイント 一目均衡表・基準線
3558.26ポイント ボリンジャーバンド-1σ
3460.86ポイント ボリンジャーバンド2σ
3363.45ポイント ボリンジャーバンド3σ
3334.23ポイント 200日移動平均
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