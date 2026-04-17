　17日ナイトセッションの東証グロース市場250指数先物は前日清算値比22ポイント安の770ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

820.10ポイント　　ボリンジャーバンド3σ
796.07ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
791.00ポイント　　16日東証グロース市場250指数現物終値
774.20ポイント　　5日移動平均
772.03ポイント　　ボリンジャーバンド1σ
770.00ポイント　　17日夜間取引終値
748.00ポイント　　25日移動平均
743.00ポイント　　一目均衡表・転換線
739.25ポイント　　一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
733.17ポイント　　75日移動平均
732.78ポイント　　200日移動平均
729.00ポイント　　一目均衡表・基準線
723.97ポイント　　ボリンジャーバンド-1σ
716.00ポイント　　一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
699.93ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
675.90ポイント　　ボリンジャーバンド3σ

株探ニュース