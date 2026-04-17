17日ナイトセッションの東証グロース市場250指数先物は前日清算値比22ポイント安の770ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。



820.10ポイント ボリンジャーバンド3σ

796.07ポイント ボリンジャーバンド2σ

791.00ポイント 16日東証グロース市場250指数現物終値

774.20ポイント 5日移動平均

772.03ポイント ボリンジャーバンド1σ

770.00ポイント 17日夜間取引終値

748.00ポイント 25日移動平均

743.00ポイント 一目均衡表・転換線

739.25ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）

733.17ポイント 75日移動平均

732.78ポイント 200日移動平均

729.00ポイント 一目均衡表・基準線

723.97ポイント ボリンジャーバンド-1σ

716.00ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）

699.93ポイント ボリンジャーバンド2σ

675.90ポイント ボリンジャーバンド3σ



株探ニュース