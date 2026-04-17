虎視眈々と逆転を狙っていた。セガサミーフェニックス・竹内元太（最高位戦）が4月16日、「ZOZOTOWN Mリーグ2025-26」セミファイナルシリーズの第1試合に登板。南場で3連続アガリを決め、一気にトップへ駆け上がった。

【映像】元太、南場の3連続アガリの逆転劇

当試合は、起家から竹内、KONAMI麻雀格闘倶楽部・滝沢和典（連盟）、BEAST X・中田花奈（連盟）、TEAM雷電・瀬戸熊直樹（連盟）の並びでスタート。東2局1本場、竹内が先制リーチで仕掛けると、滝沢がこれに追いつく。両者なかなかアガれずだったが、滝沢が竹内の待ち牌である8索・ラス牌を掴み、2000点（＋300点、供託1000点）を放銃した。

東3局では仕掛けている瀬戸熊が4巡目でテンパイ、待ちが發に代わり打点が上昇すると、中田からその牌が溢れ、12000点を奪取。大きなアガリを決めて、トップ目に立つ。しかし南入りすると、竹内がじわじわとスコアを伸ばしていった。

南2局では滝沢が一万・四万、続けて竹内が4筒・7筒のヤミテンで構えると、滝沢から4筒がこぼれ、竹内は8000点のロンアガリ。ここで3着目から2番手へと浮上した。さらに南3局では竹内が1筒・4筒の先制リーチで仕掛けると、瀬戸熊、中田もテンパイ。中田から1筒がこぼれ、竹内はリーチ・ピンフ・赤1の3900点を奪取。竹内は親番をなくしてから2局で逆転に成功した。

微差のトップ目で迎えたオーラスも竹内が中田から3900点を奪取して、ゲームセット。竹内はアガリ4回、放銃0回と隙のないスタッツで勝負をものにした。

4月13日の第1試合で−8700点と箱下ラスに沈んだ竹内。インタビューに応じると「ホッとしています。チームの足を引っ張っていたので」と安堵の表情。その上でチームメイトの醍醐大（最高位戦）に「自分で取り返してこい」と気合いを注入されて臨んだ対局であったことを明かした。

この日は近藤誠一前監督が解説を務めていたが、そんな中で結果を出した竹内。最後に「wingth（ウイングス）の皆様、足を引っ張ってすみませんでした。これからはプラスポイントを積み重ねて、醍醐さんに怒られないように頑張りますので、応援よろしくお願いします」と呼びかけると、ファンから「ええぞ！元太」「かわいいよ元太」などと声が寄せられた。

【第1試合結果】

1着 セガサミーフェニックス・竹内元太（最高位戦）4万0000点/＋60.0

2着 TEAM雷電・瀬戸熊直樹（連盟）3万4900点/＋14.9

3着 BEAST X・中田花奈（連盟）1万6900点/▲23.1

4着 KONAMI麻雀格闘倶楽部・滝沢和典（連盟）8200点/▲51.8

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mリーグ 2018年に全7チームで発足し、2019-20シーズンから全8チーム、2023-24シーズンからは全9チーム、2025-26シーズンから全10チームに。各チーム、男女混成の4人で構成されレギュラーシーズン各120試合（全300試合）を戦い、上位6チームがセミファイナルシリーズに進出。各チーム20試合（全30試合）を戦い、さらに上位4チームがファイナルシリーズ（16試合）に進み優勝を争う。優勝賞金は7000万円。

（ABEMA/麻雀チャンネルより）