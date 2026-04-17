求人サイト「Ｉｎｄｅｅｄ（インディード）」は２０日からサッカー日本代表ＭＦ堂安律（２７）が出演する新テレビＣＭ「堂安律は、ひとりじゃない。」を全国で放送する。

ＣＭでは、Ｉｎｄｅｅｄがメインスポンサーを務めるドイツ１部リーグのアイントラハト・フランクフルトに所属する堂安律に加え、チーム専属メディカルトレーナーの黒川孝一氏、堂安律の専属シェフの高見光氏、マネジメントの杉本啓氏の“チーム堂安”が出演。それぞれが高い専門性を武器に、好きなこと・得意なことを仕事にしながらチームを支えている姿を、飾らない日常の延長線上にあるリアルな空気感とともに描かれる。

撮影は、ドイツ・フランクフルトにあるアイントラハト・フランクフルトのトレーニング施設で実施。普段から練習を行っているリアルな環境の中、日本語・ドイツ語・英語が飛び交う国際色豊かな撮影となった。すべての撮影を終えると、「チャオチャオ！」と声を掛け合いながら笑顔で締めくくり、最後まで和やかでチームワークの良さが感じられる撮影現場となった。

ブランドコンセプトに「いい未来は探せる」を掲げるＩｎｄｅｅｄ。同ＣＭでは、サッカーというチームスポーツを通じて、ひとりではなく誰かと支え合いながら、それぞれが「いい未来」に向かって進んでいく姿が描かれ、多様なキャリアのあり方とその可能性が表現されている。

６月に開幕するＷ杯北中米３カ国大会で優勝を目指す堂安律。国際大会に向けて、ひそかに実戦していることを聞かれると「サッカーのことしか考えて生活してないので…、朝起きて白湯とジンジャーティーを飲んで、練習に行って、ジムでトレーニングをして帰って、シェフのランチを食べて昼寝して、その後リカバリーの時間を取って、時には治療も受けて…、それでもう１９時になっている。その後夕食をとって、２１時からはどこかのリーグの試合を観て、２３時頃に寝るという生活です。サッカー以外やっていることがないですね。本当に」とストイックな一面を明かした。

勝負メシについては「ご飯はシェフに完全に任せているんで、シェフに聞いたらわかるかも」としつつ、「最近特に好きなご飯は、バターライスの上に鰻をのせて食べる“鰻バターライス”です。ＢＢＱをするときの締めによく食べるんですが、これが本当におすすめです」と説明した。

自身にとっての、いい未来とは−。「達成感を味わえた瞬間だと思っています。それが大きな目標でも、小さな目標でもよくて、自分で決めた目標を達成したときの達成感こそが、人が感じる幸せや幸福度につながるものだと思います。小さな目標を積み重ねて達成していくことが、やがて大きな夢に繋がっていくと思うので、小さなことでも自分なりの目標を見つけることが、“いい未来”に近づくための一番の近道なんじゃないかと思います」と力を込めた。

Ｗ杯初戦の相手はオランダ。過去にＦＣフローニンゲン、ＰＳＶでプレーしてきた堂安にとって特別な思いもあるようだ。「元チームメイトも多いですが、ピッチの上では友情はないと思っています。全力で勝ちにいきます」と宣言した。

新ＣＭ放送に関連して、プレゼントキャンペーンも実施される。詳細はＩｎｄｅｅｄの公式サイトまで。