俳優でタレント松尾貴史（65）が16日、Xを更新。現役自衛官が12日の自民党大会で「君が代」を歌唱したことに自衛隊法抵触の疑いも含めて批判が強まっている問題に件に対する小泉進次郎防衛相の説明に、痛烈なツッコミを入れた。

小泉進次郎防衛相は14日の参院外交防衛委員会で、陸上自衛隊中央音楽隊のソプラノ歌手である女性3等陸曹が12日の自民党大会に出席し、君が代を斉唱したことに関して、自衛官の政治的行為を制限する自衛隊法61条には抵触しないとの認識を繰り返し強調した。「職務ではなく、私人としてイベント会社からの依頼を受けて国歌を歌唱したと聞いている。国歌を歌唱することが政治的行為に当たるものではなく、今回の件は自衛隊法違反に当たらないと認識している」と主張した。

16日の衆院本会議でもこの件について質問され「今回の歌唱に関しては、私が事前に報告を受けていなかった」と述べ、「私を含む幹部への報告や関係部署の情報共有について反省すべき点があった。自衛隊の活動に対する国民の理解を得る観点からも、今後は幹部への報告や関係部署の情報共有を徹底してまいります」などとした。

松尾は、小泉氏が自身のXに一時掲載しその後削除した、この女性自衛官と並んで撮ったツーショットの画像ポストのスクリーンショットを添付した一部ユーザーの投稿を引用。

「『報告がなかった』って、写真撮っていて知っているではないの。おまけに投稿を慌てて消したね。そのことが全てを物語っている」と指摘した。