Gカップ“軽トラ女子”三田悠貴「髪もきれいに」 ぴったり衣装にも反響
“軽トラ女子”として知られる三田悠貴が17日までに、自身のSNSを更新。ボディラインがあらわになった、ぴったり衣装姿を披露している。
【写真】Gカップ“軽トラ女子”三田悠貴がぴったり衣装
三田は「髪もきれいになって打ち合わせいってきました〜！！あっという間に夏終わっちゃうんだろな」との文言とともに写真を投稿。ファンからは「めっちゃ似合ってる」「胸にも目がいっちゃいます」などといった感想が寄せられている。
■三田悠貴
1998年5月7日生まれ。岐阜県出身。身長156cm。趣味＝ウォーキング、料理、運転。特技＝バドミントン。Gカップの圧倒的BODYは今回のRIPガールズの中でもNo1。近年はグラビア以外でも軽トラ女子として話題に。
【写真】Gカップ“軽トラ女子”三田悠貴がぴったり衣装
三田は「髪もきれいになって打ち合わせいってきました〜！！あっという間に夏終わっちゃうんだろな」との文言とともに写真を投稿。ファンからは「めっちゃ似合ってる」「胸にも目がいっちゃいます」などといった感想が寄せられている。
■三田悠貴
1998年5月7日生まれ。岐阜県出身。身長156cm。趣味＝ウォーキング、料理、運転。特技＝バドミントン。Gカップの圧倒的BODYは今回のRIPガールズの中でもNo1。近年はグラビア以外でも軽トラ女子として話題に。