辛さ3000倍カレーを食べた後、体に起きた異変とは? 「恐ろしいのは、オシッコの時に……」 ＜死んでも忘れられない激辛の話＞

辛さ3000倍カレーを食べた後、体に起きた異変とは? 「恐ろしいのは、オシッコの時に……」 ＜死んでも忘れられない激辛の話＞