沖縄県・リゾナーレ小浜島で「絶景海上ビアガーデン」開催へ - 碧い海に浮かぶ特等席でビールやタコスを味わう

沖縄県・リゾナーレ小浜島で「絶景海上ビアガーデン」開催へ - 碧い海に浮かぶ特等席でビールやタコスを味わう