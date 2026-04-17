数々の人気ドラマを手掛けた脚本家の内館牧子さんの「想い出を語る会」が4月5日に開かれた。放送作家でコラムニストの山田美保子さんが、その模様とともに内館さんの想い出を振り返ります。

【写真】会場には内館さんが脚本を務めた作品の台本が展示された

約2500本の花々と約500点の台本や直筆原稿が飾られた

昨年12月、急性左心不全のため亡くなられた内館牧子さん（享年77）の「想い出を語る会」が4月5日、都内のホテルで行われ、参列してきました。

会場には内館さんが脚本を書かれたドラマに出演された伊東四朗さん（88才）、三田佳子さん（84才）、加賀まりこさん（82才）、藤真利子さん（70才）、渡辺いっけいさん（63才）、富田靖子さん（57才）、鍵本景子さん（57才）、石田ひかりさん（53才）。さらには歌手の舟木一夫さん（81才）や五木ひろしさん（78才）、内館さんが大相撲と共に愛してやまなかったプロレス界から武藤敬司さん（63才）、大親友だった作家の吉永みち子さん（76才）の姿もありました。

祭壇には白や黄色、オレンジ色の花々が約2500本飾られ、優しく微笑む内館さんのお写真が3点。いくつもの長机に展示されていたのは台本や直筆原稿、著書など思い出の品、約500点でした。

内館さんは武蔵野美術大学卒業後、三菱重工業のOLさんを経て、20代後半からシナリオスクールに通われて、プロの脚本家としてデビューされたのは40才になってから。なのに、この作品数です。

古い映画を何百本も見たり、シナリオスクールの課題をクラスでひとりだけ必ず提出したりと"努力の人"だった内館さんは、ヒット作を数々生み出すようになっても懸命に書いていらしたのですね。

その傍らで、「横綱審議委員会」の委員をされたり、「東北大学大学院」で大相撲の研究をされたり、文学賞の審査員を複数お務めになったり……と誰よりも忙しくされていた内館さん。

なのに、かかわった人すべてに愛情を注ぎ、その人を気遣い、珠玉の一言をかけていらしたことが『読売新聞』特別編集委員で『情報ライブ ミヤネ屋』（読売テレビ・日本テレビ系）のコメンテーターでもある橋本五郎さん（79才）の弔辞から伝わってきたものです。

知人とか後輩というよりも"ファン"だった私が、取材という形で内館さんにお目にかかったのはいまから30年以上前。そこから末席でおつきあいを重ねてきたのですが、五郎さんが読まれた珠玉のエピソードによく似た経験が私にもたくさんあったので驚きました。

大好きな内館さんに読んでいただく原稿だから少しの失礼も許されないと何度も書き直して、原稿チェックまでこぎつけたときのこと。当時私が所属していた事務所へ内館さんがわざわざ電話をくださって、「こんなに完璧にまとめてもらったのは初めてよ。これまでの記事とはぜんっぜん、違う！」と褒めてくださったとマネジャーから聞きました。うれしかったです。

そして一昨年、私は内館さんが特別選考委員を務める「Reライフ文学賞」に応募し、落選したのですが、その際にも内館さんの方からメールをいただき、「文学賞は取れない方が当たり前。書き続けてくださいね」と。

先日、同文学賞を「文芸社」と運営している「朝日新聞」に、《私自身も小さな公募からプロの物書きになった》《『小説を書きたいけど、私は普通の暮らしをしていて劇的なことは何にもないから、書けない』という方が非常に多いですが、これは大きな間違い》《ものを書くっていうのは、やっぱりさらけ出すことなんですね》といった、これまでの内館さんの講評が掲載されていて……また背筋が伸びる想いでした。

いつも真っすぐでカッコよくて時に厳しかった

背筋が伸びると言えば、内館さんの弟の均さんや、その均さんが5日のご挨拶で「30年間」をねぎらい、感謝しておられた秘書の児玉綾さんの言動の数々です。

例えば「想い出を語る会」の案内状にあった「平服で」という一文の後には、同日同ホテルで「慶事があるため」との理由が。

さらに会の数日前、取材カメラが入るという連絡はがきが秘書の児玉さんのお名前で届いたのです。

なんだかまだ内館さんがお元気でいらして、均さんや児玉さんに「こうしてね」と指示をされているのではないかと思いつつ、あぁ、でもやっぱり内館さんは天国に旅立ってしまわれたのだと実感し、涙が止まらなくなりました。

かかわったかた全員に分け隔てなく愛情を注ぎ、故郷の秋田県をこよなく愛し、東日本大震災の被災者の皆さんの"心の復興"に寄り添い、喪失と向き合い、想いを届け続けた内館さん。

同会の返礼品の紙袋に入っていたのは、かつて東北放送やBS-TBSのドラマで宮城県出身の千葉雄大さん（37才）が主演し、現在は同じく宮城県出身のHey! Say! JUMP・八乙女光くん（35才）が主演する舞台（〜5月22日予定）の原作小説『小さな神たちの祭り』でした。初版の発行は5年前、東日本大震災から10年目の3月だし、文庫化は昨年3月なので最新刊ではないのですが、この一冊を選んだのもまた、内館さんの想いを汲み取られた均さんと児玉さんでした。

いつも真っすぐでカッコよくて、時に厳しくていらして、でも優しい"愛の人"。すべての人に手抜きをすることなく想いを届けていらしたからかかわった人は全員、"魔法の合わせ鏡"のようにシャンとできて、幸せにもなれたのです。

内館牧子さん、これまで本当に本当にありがとうございました。どうか、ゆっくりお休みください。合掌。

構成／山田美保子

『踊る！さんま御殿!!』（日本テレビ系）などを手がける放送作家。コメンテーターとして『ドデスカ＋』（メ〜テレ）、『1周回って知らない話』（日本テレビ系）、『サンデージャポン』（TBS系）に出演中。CM各賞の審査員も務める。

※女性セブン2026年4月30日号