2026年4月14日、東京都渋谷区の新国立劇場で世界的な科学技術分野の研究者に贈られる「日本国際賞」の授賞式に出席された天皇皇后両陛下。

【写真】雅子さまのフォーマルなホワイトコーデ全身姿を見る。ほか愛子さまとのさりげない“リンク”コーデなども。

天皇陛下は「それぞれの研究を通じて、人々の暮らしの安全と利便性の向上、また、医療や予防の発展に大きく貢献されてきたことに深く敬意を表します」とお言葉を述べた。

授賞式で雅子さまは白いお召し物を選ばれた。靴、バッグ、手袋、パールのアクセサリーなど、すべて白系で統一するワントーンコーデだった。

ワントーンコーデにもかかわらず、フォーマルな印象なのは、情報量が少ないシンプルな装いだからといえる。フリルなどの装飾で華やかさを足さない分、ジャケットのウエストの部分やスカートのドレープがいっそう際立ち、優雅な印象を与えている。

また、パールのアクセサリーが上品さと華やかさをプラス。ウエスト部分にあしらわれたパールもネックレスやイヤリングと同じパールなので、統一感がある。バッグもさりげなく輝いている素材で、ドレスアップ感を高めている。

お召し物のデザインを生かし、"盛らない"という選択が、気品あるフォーマルスタイルを完成させていた。