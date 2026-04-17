「りくりゅう」ことフィギュアスケートのペアでミラノ・コルティナ五輪金メダルの三浦璃来、木原龍一（木下グループ）組が１７日、連名で引退を表明した。

インスタグラムで「この度、三浦璃来・木原龍一は今シーズンをもちまして現役を引退することを決断しました」と報告。そして「私たち「りくりゅう」は、たくさんの方々に支えていただきながら競技活動を続けてくることができました」とファン、家族、コーチ、スポンサーらへの感謝をつづった。

また「競技人生には区切りをつけますが、私たちはやり切ったという気持ちでいっぱいで、悔いはありません。これまでのすべてが誇りであり、大切な財産です」と伝えた。

【投稿全文】

この度、三浦璃来・木原龍一は今シーズンをもちまして現役を引退することを決断しました。

チーム結成当初から応援してくださった皆様、本当にありがとうございました。

私たち「りくりゅう」は、たくさんの方々に支えていただきながら競技活動を続けてくることができました。

困ったときには、いつもそばで手を差し伸べてくださる方々がいました。

その一つ一つの支えが、私たちを強くし、ここまで歩んでくる原動力になりました。

また、木下グループ様をはじめ全てのスポンサーの皆様、そしてどんなときも寄り添い続けてくれた家族や友人にも心から感謝しています。

そして、これまで支えてくださったBrunoコーチ、コーチングチームの皆様には、本当に感謝の気持ちでいっぱいです。

いつも私たちを信じ、ポジティブに導いてくださり、ありがとうございました。

喜びや悔しさを皆様と分かち合いながら、共に歩んできた時間は、私たちにとってかけがえのない宝物です。

これまで経験してきたすべての出来事や出会い、そして応援してくださった皆様への感謝の気持ちは、これから先もずっと忘れません。

競技人生には区切りをつけますが、私たちはやり切ったという気持ちでいっぱいで、悔いはありません。これまでのすべてが誇りであり、大切な財産です。

これからもペアを、日本の皆様にもっと知っていただけるよう、新しいことに2人で挑戦していきます。

今後とも温かく見守っていただけたら嬉しいです。

長い間、本当にありがとうございました。

三浦璃来・木原龍一

◆木原 龍一（きはら・りゅういち）１９９２年８月２２日、愛知県生まれ。３３歳。中京大卒。４歳からスケートを始め、シングルで１１年世界ジュニア男子代表。１３―１４年シーズンからペア転向。五輪は高橋成美と組んで１４年ソチ、須崎海羽と１８年平昌、三浦璃来と２２年北京に出場。１７４センチ。

◆三浦 璃来（みうら・りく）２００１年１２月１７日、兵庫県生まれ。２４歳。大阪・向陽台高から中京大卒。スケートは５歳から。１５―１６年シーズンからペアに転向し、市橋翔哉と組む。１９年８月に木原龍一と新ペアを結成。幼少期に空手経験があり、得意技は回し蹴り。１４６センチ。