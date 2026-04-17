結婚か別れかの究極の選択を迫られるカップルたちに密着する、ABEMAオリジナル恋愛番組『さよならプロポーズ via オーストラリア』。4月16日に放送された第7話のアフタートークでは、スタジオメンバーの愛情表現について話題が及んだ。そこで飛び出した藤本美貴のエピソードが、他の出演者を驚かせた。

【映像】夫・庄司との結婚生活の様子

出演者たちがパートナーに対して「好き」と言うタイミングに悩む中、藤本は「うちは寝起きですれ違う時に、（夫の）庄司さんから『今日も可愛いね』って言われるよ」と、日常茶飯事のノロケを披露。中学生を含む3人の子供たちと生活する中でも新婚カップルと変わらぬラブラブっぷりに、ヒコロヒーも「廊下ですれ違う時に？ しんど（笑）」と突っ込みつつも、その仲睦まじさに脱帽した。

藤本はさらに、愛情表現を求める姿勢についても言及。「『どこが好き？』って聞いて、『1個、2個、3個言って』って求める。そしたら自分も言う」と、夫婦円満の秘訣は受け身にならず、積極的に言葉を交わすことだと力説した。

一方、さや香・新山が「結婚記念日に花束を渡すのが精一杯。好きなんて恥ずかしくて言えない」とこぼすと、藤本は「記念日は儀式になっちゃってる。なんでもない日の言葉が大事！」と熱血指導。

藤本の「全力で『好き』と言ってほしい」という言葉に、ゆうちゃみも「めっちゃわかります、毎日言われたい！」と共感。藤本の幸せオーラ全開のトークは、重い決断を迫られるカップルたちの姿とは対照的に、スタジオを明るい笑いに包んだ。