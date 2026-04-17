初優勝の地で連覇を目指す佐久間朱莉 「正反対の特性のヘッドに替えていて」専門家も驚愕【女子プロセッティング】
今年も国内女子ツアーは激しい戦いが繰り広げられている。そんな彼女たちが、どのようなギアを使っているのか。クラブフィッターの吉川仁氏にポイントを解説してもらった。
【佐久間朱莉のクラブセッティング】『10K』から正反対の『LST』に！ 比べるとヘッドサイズも形状も全然違う
◇ ◇ ◇昨季の「KKT杯バンテリンレディス」で初優勝を挙げた佐久間朱莉。開幕時は『G430 MAX 10K』を使用していたが、「Vポイント×SMBCレディス」より『G440 LST』にスイッチ。この変更をどう見るか？「正反対の特性のドライバーにしていて驚きました。『G430 MAX 10K』は高慣性モーメントでやさしく球が上がるモデルで、『G440 LST』はロースピンのアスリートモデル。インパクトロフトが変わってくるんじゃないかと思いますが、だからこそロフト角を9度から10.5度に変更しているのでしょう。『LST』にしたことで初速が上がり、球も強くなっていると思います」また、開幕戦は5番『i240』、6番、7番を『ブループリントS』、8番以下を『ブループリントT』とトリプルコンボアイアンにしていたが、6番〜PWまでを『ブループリントT』に統一。女子でもマッスルバックを扱えるのはなぜか？「佐久間選手は、小柄ながらもドライビングディスタンス上位でパワーがある。スイング的にも体が浮かないので、入射角が安定しています。この2つがあるからマッスルバックでも使いこなせるのでしょう。また、構えたときの顔が違うってやっぱり少し違和感はあるでしょうね。そろっている方が振り心地もそろいやすいと思います」今季から『s259』にも特徴的なポイントがある。「58度のソールがEソールですね。ピンの名器『EYE 2』の窪みのあるソールを採用したモデルです。バンカーでのやさしさもあり、後ろ側が落ちているから開きやすさもあると思います」昨季、抜群の安定感を見せた佐久間だが、さらに盤石にするために日々セッティングも替えている。今季の活躍はもちろんだが、ギア選びにも注目したい。【菅楓華のセッティング】1W：ピン G430 MAX 10K（9度／レジオフォーミュラB＋S55）3戦目で変更⇒ピン G440 LST（10.5度／レジオフォーミュラB＋S55）3・5W：ピン G430 MAX（15・19度／レジオフォーミュラM+ 55S、65S）4・5U：ピン G430（22・26度／N.S.PRO G.O.S.T プロトタイプ）5I：ピン i240（N.S.PRO MODUS3 HYBRID G.O.S.T HL)6・7I:ピン BLUEPRINT S（N.S.PROプロト S)8I〜PW：ピン BLUEPRINT T（N.S.PROプロト S)3戦目で変更⇒6I〜PW：ピン BLUEPRINT T（N.S.PROプロト S)50・54・58度：ピン s259（N.S.PRO 950GH neo S）PT： ピン スコッツデール DS72BALL：タイトリスト PRO V1x■解説:：吉川 仁よしかわ・じん／「4plus Fitting Labo & Golf Salon」主宰。スイングとギアの両面に精通し、「ギアーズ」や「トラックマン」を駆使して、悩めるゴルファーのギア選びをサポートする。◇ ◇ ◇最新ドライバーがたくさん出すぎてどれを選べばいいか悩む！ そんな人は関連記事『 最新ドライバーは【ストレート】【セミアーク】【アーク】の3つの開閉度合で選べ！』で悩みを解決
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