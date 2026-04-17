久常涼は76位と出遅れ ルドビグ・オーバーグが単独首位
＜RBCヘリテージ 初日◇16日◇ハーバータウンGL（サウスカロライナ州）◇7243ヤード・パー71＞今季メジャー初戦の「マスターズ」も終わり、16日にはシグネチャーイベントのひとつが開幕。第1ラウンドが終了した。
＜連続写真解説＞マキロイのスイングをマネするための練習法って？
日本勢で唯一出場する久常涼は、1バーディ・3ボギー・1ダブルボギーの「75」と苦戦。4オーバー・76位タイと出遅れた。今季トップ10入り4度の新進気鋭は、ここから巻き返しを目指していく。8アンダーをマークした米ツアー通算2勝のルドビグ・オーバーグ（スウェーデン）が単独首位発進。1打差の2位タイにハリス・イングリッシュ（米国）、ビクトル・ホブラン（ノルウェー）が続く。世界ランク1位のスコッティ・シェフラーは3アンダー・20位タイ。同3位のキャメロン・ヤング（ともに米国）はイーブンパー・54位タイで滑り出した。松山英樹や、マスターズで連覇を達成したローリー・マキロイ（北アイルランド）はエントリーしていない。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
RBCヘリテージ 初日の成績
RBCヘリテージ 2日目の組み合わせ＆スタート時間
久常涼 今季成績＆プロフィール
マスターズ優勝のマキロイは7億円を獲得 12位の松山英樹はいくら稼いだ？
＜LIVE＞岩井千怜がロケットスタート！ 米女子LA大会スコア速報
＜連続写真解説＞マキロイのスイングをマネするための練習法って？
日本勢で唯一出場する久常涼は、1バーディ・3ボギー・1ダブルボギーの「75」と苦戦。4オーバー・76位タイと出遅れた。今季トップ10入り4度の新進気鋭は、ここから巻き返しを目指していく。8アンダーをマークした米ツアー通算2勝のルドビグ・オーバーグ（スウェーデン）が単独首位発進。1打差の2位タイにハリス・イングリッシュ（米国）、ビクトル・ホブラン（ノルウェー）が続く。世界ランク1位のスコッティ・シェフラーは3アンダー・20位タイ。同3位のキャメロン・ヤング（ともに米国）はイーブンパー・54位タイで滑り出した。松山英樹や、マスターズで連覇を達成したローリー・マキロイ（北アイルランド）はエントリーしていない。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
RBCヘリテージ 初日の成績
RBCヘリテージ 2日目の組み合わせ＆スタート時間
久常涼 今季成績＆プロフィール
マスターズ優勝のマキロイは7億円を獲得 12位の松山英樹はいくら稼いだ？
＜LIVE＞岩井千怜がロケットスタート！ 米女子LA大会スコア速報