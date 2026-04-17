◇MLB ドジャース 8-2 メッツ(日本時間16日、ドジャー・スタジアム)

試合後の取材でわかった、大谷翔平選手の常識の枠を外れた“当たり前”に衝撃が走ります。

NPB時代から二刀流として注目を集め、MLBドジャースでも不動の「1番・指名打者」として、投打の活躍を続ける大谷選手。

MLB挑戦以来、エンゼルスに在籍した2019年と、ドジャース移籍1年目の2024年こそ、打者に専念しましたが、そのほか7シーズンにわたって“二刀流”として活躍を続けています。

そんな大谷選手はこの日、5年ぶりの投手専念で今季2勝目を挙げると、試合後には報道陣から「投手のみとして試合に臨むのは、肉体的にどのような違いがあるか？」との質問が飛びました。

これに大谷選手は、「投手のみの出場というのは、イニングの間が少し長く感じるので変な感じはしました。それでもしっかりと集中できていたので良かったと思います」と回答。“肉体的”な違いには特段触れず、『少し長く感じるので変な感じ』と一言で片付けました。

日々、野球史に名を刻む大谷選手にとって、二刀流の出場は当たり前なのかもしれません。