大谷翔平の“当たり前”は桁違い 記者が問う二刀流と投手専念の肉体的違いに常識の枠を外れた意外すぎる回答「変な感じ」
◇MLB ドジャース 8-2 メッツ(日本時間16日、ドジャー・スタジアム)
試合後の取材でわかった、大谷翔平選手の常識の枠を外れた“当たり前”に衝撃が走ります。
NPB時代から二刀流として注目を集め、MLBドジャースでも不動の「1番・指名打者」として、投打の活躍を続ける大谷選手。
MLB挑戦以来、エンゼルスに在籍した2019年と、ドジャース移籍1年目の2024年こそ、打者に専念しましたが、そのほか7シーズンにわたって“二刀流”として活躍を続けています。
そんな大谷選手はこの日、5年ぶりの投手専念で今季2勝目を挙げると、試合後には報道陣から「投手のみとして試合に臨むのは、肉体的にどのような違いがあるか？」との質問が飛びました。
これに大谷選手は、「投手のみの出場というのは、イニングの間が少し長く感じるので変な感じはしました。それでもしっかりと集中できていたので良かったと思います」と回答。“肉体的”な違いには特段触れず、『少し長く感じるので変な感じ』と一言で片付けました。日々、野球史に名を刻む大谷選手にとって、二刀流の出場は当たり前なのかもしれません。