Snow Man向井康二、デート企画にスタジオ＆SNS大絶賛「向井康二の時代」「毎秒メロつき発生」 世界トレンド1位に
9人組グループ・Snow Manの向井康二が、16日放送のフジテレビのバラエティー番組『トークィーンズ』（毎週木曜 後11：00）に出演。普段のバラエティ番組で見せるものとは違う顔を見せ、スタジオの女性陣が大絶賛。放送直後には番組ハッシュタグが世界トレンド1位となった。
【写真】まさかの展開！向井康二の意外な一面に騒然となるスタジオ
前回出演した際には“涙活”をテーマに意外な素顔を見せた向井。3年8ヶ月ぶりとなる今回は、本人たっての希望により、デート企画で登場した。予告公開から話題となっていた今回のデート企画では、“俺のカッコいいところだけを見て欲しいデート”と銘打ち、自らプランを立てた。
デートでは、彼女役の3時のヒロイン・福田麻貴とともにハイエースで恵比寿から河口湖までドライブ。道中、胸キュンセリフを潜ませたなぞなぞやポテトチップスの「あーん」、相手の良いところでしりとりなどを楽しみながら、スキー場へ。ゲレンデでは得意のスノーボードで颯爽と登場し、普段の“バラエティー担当”の一面は封印した姿を披露した。
そんな向井に、最初は“結局笑いに走ってしまうのでは？”と疑いの目を向けていたスタジオの女性陣も、気づけば「子犬感」「かわいい！」「ええな」「自然」「めっちゃよかった」「もう好きです」「向井康二の時代」と大絶賛となった。かえって向井本人が「イジられるぞと思ってたから、不思議な空間で…」と戸惑う事態に。
番組放送直後には、「#トークィーンズ」がXの世界トレンド1位を獲得し、「康二くん」も上位にランクイン。SNSでは、「向井担生きてる？」「麻貴ちゃん平常心でいられるのすごい」「これは好きになる…」「毎秒メロつき発生」「気遣いもすごいな」などと反響が相次いだ。
この番組は、指原莉乃やいとうあさこ、アンミカら、バラエティー番組で見ない日はないほど引っ張りだこの女性タレントが一同に集結。バラエティー最強女子軍団である“トークィーンズ”を結成し、ゲストの素顔や新たな魅力を引き出すトークバラエティー。トークィーンズメンバー自らが事前にゲストに直接取材を行い、その情報を元にスタジオに招いたゲストを質問攻め。ゲストをとことん深掘りしていく番組。
本企画は2週連続で、後編は23日に放送される。
【写真】まさかの展開！向井康二の意外な一面に騒然となるスタジオ
前回出演した際には“涙活”をテーマに意外な素顔を見せた向井。3年8ヶ月ぶりとなる今回は、本人たっての希望により、デート企画で登場した。予告公開から話題となっていた今回のデート企画では、“俺のカッコいいところだけを見て欲しいデート”と銘打ち、自らプランを立てた。
そんな向井に、最初は“結局笑いに走ってしまうのでは？”と疑いの目を向けていたスタジオの女性陣も、気づけば「子犬感」「かわいい！」「ええな」「自然」「めっちゃよかった」「もう好きです」「向井康二の時代」と大絶賛となった。かえって向井本人が「イジられるぞと思ってたから、不思議な空間で…」と戸惑う事態に。
番組放送直後には、「#トークィーンズ」がXの世界トレンド1位を獲得し、「康二くん」も上位にランクイン。SNSでは、「向井担生きてる？」「麻貴ちゃん平常心でいられるのすごい」「これは好きになる…」「毎秒メロつき発生」「気遣いもすごいな」などと反響が相次いだ。
この番組は、指原莉乃やいとうあさこ、アンミカら、バラエティー番組で見ない日はないほど引っ張りだこの女性タレントが一同に集結。バラエティー最強女子軍団である“トークィーンズ”を結成し、ゲストの素顔や新たな魅力を引き出すトークバラエティー。トークィーンズメンバー自らが事前にゲストに直接取材を行い、その情報を元にスタジオに招いたゲストを質問攻め。ゲストをとことん深掘りしていく番組。
本企画は2週連続で、後編は23日に放送される。