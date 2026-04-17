最新トレンドや注目のおもちゃが集結する『おもちゃビジネスフェア2026』が、15日・16日に都内で開催されました。今、ブームとなっている“シール”にまつわるおもちゃを取材しました。

『おもちゃビジネスフェア』は、小売店のバイヤーなど流通関係者が来場する商談専門見本市。会場には国内のメーカー53社が集結し、約2000点の新商品を含むおもちゃが展示されました。

『日テレNEWS NNN』では、現在のシールブームを反映したおもちゃに注目しました。

■人気の“ぷっくりシール”が簡単に作れるおもちゃ

まず取材したのは、表面がぷっくりとした光沢のある立体的なシールが作成できる『キラ★ガチャシール ぷっくりドロップ』。

これまで、『Cella（セラ）』（1996年発売）や『おはじきシール』（2011年発売）など、各年代のトレンドを取り入れたシールメーカーを発表してきた企業が、最新作として手がけました。

作り方は、付属されている2つのパーツ（シールパーツとドロップパーツ）をプレートに配置。そのプレートをガチャマシンの本体にセットし、ハンドルを回すと立体型のシールが出てきて、完成します。

ハートやいちご、うさぎなど5種類の形があり、簡単に48個のシールが作成できます。

担当者は、開発の背景について「昨今のシールブームがありまして、今回はやりの形状に合わせて新しく作り直して開発した」と説明。「お子様はもちろん、シール集めをしている大人の方、親御さん、みんなで楽しんでもらえたら」とアピールしました。

■平成の人気シールが復刻 そのワケとは？

さらに、“おもちゃのプロ”約350人（実行委員会発表）が、最も売れると思うおもちゃに投票する『TOY-1 グランプリ』で、『ドール・ままごと・アーツ&クラフト部門』第1位に輝いたのが、『たまもりしーるリフィル』です。

これは、2011年発売の『たまもりしーる』が令和に復刻されたもの。ぷっくりしていることに加えて、キャラクターのシールにサングラスやバッグなどのアイテムのシールを重ねて、自分流にアレンジできる“たまもり”が楽しめるのが特徴です。

復刻した理由を担当者に聞くと、「（2011年）当時『たまもりしーる』を遊んでくださっていた今ちょうど20代前半ぐらいのお客様に、“たまごっち”の商品をなかなか届けられていなかった。そこにシールブームも合わさって、『たまもりしーる』が（その年代に）ピッタリの商品だということで企画が進んだ」と、話しました。

売れ行きについては、「計画をはるかに超える数量で、たくさんのお店で完売という情報をいただいている」と語りました。