長嶋一茂、小学校のとき女の子と交換日記！そのときの“トラウマ”明かす

4月17日（金）の『ザワつく！金曜日』では、心理バトル「100人はどっちなの選手権」が放送される。

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この企画は、スタジオに集まった40代〜70代の女性観客100名が「今、いちばん食べたい」と思うものを、長嶋一茂、石原良純、高嶋ちさ子の“ザワつくトリオ”が予想する心理バトル。

今回は「日本全国駅弁オールスターSP」と銘打ち、日本全国の数ある駅弁の中から人気No.1の駅弁4つを厳選。

エントリーするのは、「年間売り上げ10万個越え！ 仙台が生んだ究極の炙り押し寿司」、「金沢の贅沢3点盛り！ カニとノドグロと甘辛い絶品和牛」、「あの名古屋めしを新スタイルで！ 絶品＆贅沢太巻き」、「有名店の明太子が贅沢に一本！ 豊後牛とコラボした豪華駅弁」の4品だ。

この4つの中から100人が選ぶのは、果たしてどれなのか？

4品のVTRが流れるたびに、3人は「おいしそう！」「食べたい！」「安い！」を連発するが、肉が大好きなちさ子は肉の量への文句も…？

最後は、一茂が「えぇ！ 何これ!?」と絶叫し、良純とちさ子がぼう然とする驚きの展開が待ち受ける。

また番組では、新年度のスタートにちなみ、「新しく始めたいこと」をテーマにザワつくトリオが語り合う。

ちさ子は、今年2月ごろから日記をつけはじめたと告白。日記帳に書くのではなく、アプリに1日の出来事を音声入力しているという。

そんな話題から、一茂は小学生のとき、女の子と交換日記を交わしていたことを明かす。

そのときのトラウマから、メッセージアプリで返信する際は相手から来たメッセージよりも長く書くことを心がけているという。いったい交換日記で何があったのか？